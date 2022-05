Los Simpson se fusionan con God of War en el mod más delirante que hemos visto en años

Los Simpson mod: God of War

Sucedió lo que muchos ya imaginaban que era sólo cuestión de tiempo. God of War llegó al reino de la PC y por fin este juego se ha fusionado con los personajes de Los Simpson, en algo que era simplemente inevitable.

Cuando Sony reveló que lanzaría para PC su ya mítico juego de God of War, la última versión de 2018 que funciona como reboot/continuación de la saga, hubo algo que muchos pensaron pero tal vez no dijeron.

Desde hace años la llamada PC Master Race se ha distinguido por convertirse en una comunidad cada vez más robusta.

En parte gracias a plataformas como Steam que han impulsado su posicionamiento gracias a que los juegos comercializados ahí suelen tener ofertas muy atractivas en su precio.

Pero tal vez el segundo elemento de peso que casi nunca se habla, el elefante en la habitación, es la existencia de mods que permiten alterar prácticamente cualquier juego para implantar cambios, personajes y skins tan divertidos como retorcidos.

God of War con personajes de Los Simpson luce perfecto

El juego antes exclusivo para la PlayStation arribó a las computadores personales el mes de enero 2022. Así que tomó menos de cinco meses para que el modder OmegaFactory , presentará al mundo una idea delirante: mezclar God of War con los modelos de los personajes del juego de The Simpsons: Hit and Run.

Si bien muchos mods simplemente reemplazan los modelos de algunos personajes con otros, este mod de Los Simpson da un paso más allá. Aquí una pequeña muestra de esta locura:

Como podemos observar este nuevo mod de God of War con los personajes de Los Simpson cuenta con nuevos diálogos que integra a los personajes de la serie dentro de la trama original del juego de Sony.

Hay un excelente trabajo de voz en off imitando a las originales de la serie animada, convirtiendo así la historia de Kratos en algo mucho menos sombrío para volverla hilarante.

El máximo ejemplo lo tenemos con el fichaje de Ned Flander cumpliendo ahora con el papel de The Stranger, pero en realidad sobrarían los momentos de risa con los cambios implementados.

Los modelos de los personajes fueron tomados directamente del juego de The Simpsons: Hit and Run, lanzado originalmente en el año 2003.

Este detalle hace que los gráficos a veces luzcan un tanto extraños, pero por lo extremo de la mezcla esto juega como un factor a favor.