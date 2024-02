Dragon Ball Sparking ZERO podría incorporar guerreros de Dragon Ball GT

Dragon Ball Sparking Zero

Dragon Ball Sparking ZERO acapara la atención de todos los fanáticos (gamers) del animé de Akira Toriyama. Tener la fecha exacta de lanzamiento y la cantidad de personajes es lo más buscado por todos los que esperan con ansias, el lanzamiento de la continuación de Budokai Tenkaichi.

Una reseña de Hobby Consolas cita un informe en el que se habla de que el productor del videojuego, llamado Jun Furutani, confirma la presencia de personajes de Dragon Ball GT.

Eso significa que podría salir Goku pequeño con traje azul, transformaciones como el Super Saiyajin 4 o una versión adolescente de Pan que no es canon, pero que no lanzaría spoiler de como se va a ver la hija de Gohan en Dragon Ball Super cuando crezca.

Los personajes de Dragon Ball GT en Dragon Ball Sparking ZERO no están confirmados. Es seguro que no van a llegar en el estreno del videojuego. Y cuando lleguen sería por intermedio de un DLC descargable, en alguna de las futuras actualizaciones.

La sinopsis del Dragon Ball Sparking ZERO

Dragon Ball: Sparking Zero llegará para la Sony PlayStation 5, las dos consolas de Microsoft: Xbox Series X|S y para PC a través de la plataforma de Steam.

“Dragon Ball Sparking ZERO toma la jugabilidad legendaria de la serie Budokai Tenkaichi y la eleva a otro nivel. Aprende y domina una increíble lista de personajes jugables, cada uno con sus habilidades, transformaciones y técnicas características. Lleva la lucha a arenas que se desmoronan y reacciona a tu poder mientras la batalla continúa. Sacude la tierra. Rompe los cielos. Haz tuyo el poder destructivo de los luchadores más fuertes que jamás hayan aparecido en Dragon Ball”, escribieron desde Bandai Namco en la publicación del tráiler.

Una imagen que se hizo viral en las redes sociales el 28 de diciembre del 2023, muestra recuadro con un total de 145 guerreros, entre los que resaltan varios dioses de la destrucción, personajes importantes de Dragon Ball Super y hasta la madre de Goku, Gine.

Reiteramos, no se sabe si es real, pero la vamos a compartir para que ustedes mismos juzguen sobre la imagen con los personajes que podrían salir en Dragon Ball Sparking ZERO.