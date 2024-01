Review | The Last of Us: Part II Remastered se suma a la fiebre del reciclaje de juegos, pero nos trae extras de lujo

“Remake” y “Remastered”, algo que estamos viendo bastante en el último tiempo. Toman un juego existente y lo hacen nuevamente con mejoras o le dan un refresco gráfico. O sacan una versión ”Director’s Cut”. ¿Y qué queda para quienes hace poco, por fin, juntaron los recursos para comprar el original? Por que, lo crean las marcas o no, no todos los jugadores compran inmediatamente el juego tras al lanzamiento.

Antiguamente cuando se hacía un “remake” habían pasado varios años o un par de generaciones desde el videojuego original. Hoy, hay casos en los que “no ha pasado tanto tiempo” como es el caso de “The Last of Us II”. ¿Era necesario un “remake”?

Algo podemos asegurarte: en este juego nos están dando más contenido, nuevos modos y algunas cosas inesperadas que sin duda, hacen este retorno algo muy atractivo. ¿Punto para Playstation? Quienes compraron el videojuego en PS4 pueden optar al contenido para PS5 por 10 dólares (revisa tu sitio local de Playstation). No necesitarás invertir una alta suma de nuevo. Y el contenido “Sin retorno” será la mayor sorpresa.

¿Qué nos presenta esta nueva versión de The Last of Us II?

The Last of Us Part II Remastered es una remasterización del juego lanzado en 2020 para PlayStation 4 y que ahora el 19 de enero llegará de forma nativa a PlayStation 5 (y exclusiva también). Hoy hay un público mayor que conoce la historia de Joel y Ellie (gracias a la serie de HBO sobre el videojuego), por lo que, desde un punto de vista comercial, esto es un acierto.

En su momento, 2020, ya realizamos el review del videojuego original por lo que ahora nos enfocaremos más en lo que ha sido llevar el título a PS5. Sin embargo, no podemos dejar de volver a mencionar que en este titulo, la historia es increíble. En esta segunda parte de la aventura apocalíptica, Ellie y Abby, la otra protagonista de esta secuela, lo dan todo. De hecho, al terminar el videojuego, probablemente te sumes a los miles de fanáticos que aún estamos espectantes a una parte tres (por favor, menos refrito, más novedades).

La ventaja de tenerlo en Playstation 5

The Last of Us Part II Remastered aprovecha de excelente manera la consola. Y eso que era un titulo que ya se veía hermoso en PS4. Pero fijate bien en los detalles de los escenarios y el moldeado de los personajes, se nota un salto gráfico importante.

En 4K y con un aumento de escala de 1440p, jugar nuevamente este título es una nueva experiencia. ¿Lo mejor? Los tiempos de carga son mínimos, algo que hace que quieras pasar mucho más tiempo inmerso en la historia. Generalmente este aspecto, suele ser el más valorado por los jugadores a la hora de enfrentarse a un remake.

Otra ventaja, “muy PS5″ son las características que se sumaron gracias a los controles. Sentirás todo: los disparos, la textura al caminar por la nieve, inmersión estilo Playstation.

Contenido extra, curiosamente creativo

Que se sumen “Lost Levels” es esperable. En este caso se trata de tres “niveles perdidos” que, según lo publicado por algunos colegas del área, “estaban planificados de llegar al juego pero por cuestiones de post producción fueron eliminados del corte final”.

Se trata de: el festival de Jackson, las Alcantarillas y la cacería del Jabalí. Este contenido cuenta además con comentarios de los desarrolladores y son contenidos que le agregan un extra a la historia bastante valioso. Créeme que comprenderás aún más a Ellie después de estos niveles.

Pero el contenido “que nadie esperaba, pero amamos” es el modo Guitarra. Literal, tocarás guitarra. Esto me recordó que cuando recibimos este videojuego, Playstation nos regaló una uñeta temática. Gran recuerdo. en “Tocar Guitarra” podremos seleccionar entre Ellie, Joel o Gustavo Santaolalla (el compositor argentino de la banda sonora) y tocar la guitarra. Pero también banjo y otros instrumentos. Podrás jugar a componer. Un relajo necesario después de ciertas etapas en el juego.

Desafíate a ti mismo

¿Speedrunner? También pensaron en ti. Así se les llama a los videojugadores que quieren desafiar el tiempo que demoran en pasar etapas. Pues bien, , el juego agrega el Modo Speedrun agregará un temporizador al juego, el cual se pausará en las escenas cinemáticas.

Y si desafíos se trata, hay también un modo supervivencia. Es “Sin retorno”, un modo de supervivencia estilo roguelike. Deberás sobrevivir el mayor tiempo posible en cada uno de tus intentos conforme elijas tu camino a través de una serie de encuentros aleatorios, enfrentamientos con diferentes enemigos y recorridos por lugares memorables, lo que culminará en batallas contra jefes cargadas de tensión.

Este modo está enfocado en los escenarios de “Sin retorno”, que están divididos en 4 modos de juego: Asalto, donde deberemos superar oleadas de enemigos para salir victoriosos, y donde luego de cada oleada nos recompensan con un cofre; Captura, donde deberemos asaltar una cámara sellada y protegida por enemigos para obtener una gran recompensa; Holdout, en la cual uniremos fuerzas con un compañero para superar las hordas de enemigos que nos atacarán; y Hunted, un modo donde deberemos sobrevivir al tiempo establecido de la forma en que podamos.

Al iniciar Sin Retorno, podremos seleccionar únicamente entre Ellie y Abby. Luego de cumplir requisitos, desbloquearás al resto de los personajes jugables: Dina, Joel, Tommy, Jesse, Lev, Yara, Mel y Manny. Cada uno de ellos con una forma de jugar específica, armas y árbol de habilidades propios. Hay mucho más que hablar sobre este modo, pero te invitamos a experimentarlo y sacarle el máximo provecho si los desafíos son lo tuyo.

Resumen: sí, vale la pena

Si no jugaste The Last os Us Parte II en su lanzamiento original o no conocías el videojuego hasta el momento de la serie, esta es una gran manera de sumarte a la aventura. Si lo jugaste, los extra que te ofrecen por 10 dólares, son bastante entretenidos y te dan una nueva experiencia de juego. Recomendado.