Modelo alemana realiza un cosplay navideño de Zelda que deja sin aliento a los fans del videojuego de Nintendo

The Legend of Zelda (T13)

The Legend of Zelda es uno de los íconos en la historia de Nintendo. Las aventuras de Link intentando salvar a la encarnación mortal de la diosa Hylia lo es todo en el fantástico mundo de los videojuegos.

Las gráficas y argumentos que aparecen en el más reciente título de la saga, llamado The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, son una muestra de que esta franquicia no envejece y sigue haciendo crecer su mítica leyenda en la comunidad gamer.

Tanto que vemos en las redes sociales cosplays e interpretaciones como las de esta modelo alemana, identificada en las redes sociales como nisalina_cos. En su cuenta de Instagram (cerca de 8 mil seguidores), postea uno de sus más recientes trabajos: la representación de Zelda en el modo Navidad.

La modelo junta la Navidad con la princesa Zelda para resaltar el espíritu festivo con el fanatismo de los gamers.

Para quienes no la conocen, Zelda es la princesa del Reino de Hyrule, un mundo de fantasía donde se desarrollan la mayoría de los juegos de la serie. A lo largo de los diferentes juegos, la apariencia y el papel de Zelda pueden variar, pero hay algunos elementos centrales que definen su personaje.

Como princesa de Hyrule, Zelda es miembro de la familia real y generalmente es poseedora de una parte de la Trifuerza, un poderoso artefacto sagrado que otorga sabiduría. La Trifuerza está compuesta por tres partes: Poder, Sabiduría y Valor.

Es conocida por su sabiduría y conocimiento, y en algunos juegos, muestra habilidades mágicas. A menudo, juega un papel clave al proporcionar consejos y guía a Link en su aventura.