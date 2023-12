Angewomon de Digimon cobra vida como un personaje real en esta brutal versión que hace la inteligencia artificial

De todos los personajes que aparecen en Digimon, Angewomon se encuentra en un sitial de honor en la escala de niveles celestiales. De hecho, es considerada como un Ángel y Arcángel en la serie creada por Akiyoshi Hongo.

Sabemos que Digimon no tuvo el éxito de otros animés en su época. El fenómeno no explotó porque coincidió con la era de Pokémon, ya que a la serie en sí no le faltaban argumentos para brillar.

La presencia de un personaje como Angewomon es uno de esos tantos argumentos de los que hablamos. Su llegada es tan impresionante que hasta el Sol de hoy sigue apareciendo en cosplays, fan arts e ilustraciones como esta maravilla que nos regalan los genios de My Smart Arts.

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, los expertos en ilustraciones hechas por la inteligencia artificial, realizan esta versión hiperrealista de Angewomon que nos deja sin palabras. Véanlo por ustedes mismos y juzguen si le falta o le sobra alguna característica del personaje de Digimon.

Angewomon por My Smart Arts

Angewomon es la forma de Digievolución de Gatomon, y es uno de los Digimon más poderosos de la serie. Es conocida por su fuerza, su velocidad y sus habilidades de combate.

Angewomon también es una figura compasiva y justa, y siempre está dispuesta a ayudar a los demás. A continuación te presentamos algunas de sus más resaltantes habilidades en la serie.

Holy Arrow: Dispara una flecha sagrada que puede atravesar cualquier cosa.

Dispara una flecha sagrada que puede atravesar cualquier cosa. Heaven’s Bow: Crea un arco sagrado y dispara una flecha que puede causar una gran explosión.

Crea un arco sagrado y dispara una flecha que puede causar una gran explosión. Holy Light: Emite una luz sagrada que puede curar a los heridos o causar daño a los enemigos.

Angewomon ha aparecido en varias series de anime y videojuegos de Digimon. Es una de las figuras más populares de la serie, y es una de las favoritas de los fans.