Carol y el Fin del Mundo es la última gran sorpresa de Netflix que deberías ver si amas a Rick y Morty

En el terreno de la animación para adultos tal vez South Park y Bojack Horseman, junto con Rick y Morty, son el referente más directo para nuestros días actuales. Pero acaba de surgir en Netflix una nueva producción que no sólo es una de las más grandes sorpresas del año, sino que está destinada a convertirse en un clásico de culto: Carol y el Fin del Mundo (Carol & The End of the World).

La serie, compuesta por 10 episodios, puede ser descrita como la mezcla más torcida y perfecta entre la cinta apocalíptica de Melaconlía de Lars von Trier y la serie 1.000% meta de Community, creada en su momento por el propio Dan Harmon, la misma mente creativa detrás de Rick & Morty.

Se trata de un balance elementos que cualquiera podría considerar como casi inconcebibles. Pero de algún modo esta serie logró la acrobacia imposible, consiguiendo este producto único en su tipo:

Una animación para adultos que aborda con un tono agridulce y oscuro cómo confrontaríamos el fin de los tiempos luego de todo lo que pasamos las últimas décadas.

Carol y el Fin del Mundo: la serie animada que deberías ver en Netflix estas vacaciones

A menos de siete meses del fin del mundo, la humanidad ha aceptado su destino. No hay vuelta atrás, este es el final: un planeta enorme se aproxima a la Tierra y no hay forma de evitar un impacto inminente que promete la destrucción total del mundo.

Ese es el planteamiento esencial de esta serie de apenas 10 episodios creada por Dan Guterman, guionista de Community (y algunos capítulos de Rick y Morty), que curiosamente se centra más en cómo exprimimos cada segundo a la vida sabiendo que viene la inevitable muerte.

El punto refrescante y de gran desconcierto es su protagonista, Carol, con voz de Martha Kelly, que ante el fin inminente sólo atina a sentirse apática, desmotivada, sin ánimos y con mucha culpa por su comportamiento ante un escenario donde todos los demás intentar cumplir sus sueños pendientes antes de irse.

Lo descrito no es nada que no se vea en el tráiler oficial de la animación, pero lo realmente interesante es cómo se cuenta todo.

Ya que en más de un sentido la serie se aleja de los típicos clichés apocalípticos y hasta los reconstruye, dándole un enfoque fresco, con una inesperada carga reflexiva y contemplativa.

Si amaste Community o Melancolía es posible que haya esperado años de tu vida por ver algo como esto.