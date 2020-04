Community en Netflix: 5 razones para ver toda la serie, pero ahora ya

Todo Community ya está disponible para verse en Netflix. Es una serie de culto que deberías ver si amas la cultura geek, nerd y pop.

A muchos nos tomó por sorpresa cuando arrancamos el mes de abril con la noticia de que toda la serie de Community se encontraba disponible ya en Netflix.

América Latina formó parte de este estreno así que en Chile, México y todo el continente es posible ya ver esta serie de culto que ninguno de nuestros lectores debería perderse.

Community es una grata sorpresa para quien tenga la paciencia de darle una oportunidad y experimentar toda su primera temporada para descubrir el planteamiento real de toda su narrativa.

Así que aquí elaboramos una breve lista de cinco puntos por los que recomendamos que veas todo Community en estos días que tienes la oportunidad.

No es The Big Bang Theory

Estrenada en el año 2009 esta serie convivió por prácticamente toda su trayectoria con Sheldon Cooper y compañía.

The Big Bang Theory como sit-com es entretenida. Pero como serie auténtica sobre geeks, nerds y demás obsesivos es terrible. No en vano buena parte de esa comunidad la odia.

El ensamble de los chistes, lo articulado y artificial de varias situaciones y lo mecánico de sus libretos hizo que The Big Bang Theory fue objeto de duras críticas (muy válidas) entre los más quisquillosos.

Sin embargo, Community, al igual que Chuck, es una de esas pocas series que auténticamente entienden y juegan bajo las reglas de esta clase de grupos y subculturas. Su ADN es verdadero y mucho más robusto.

Los niveles de capas en los que puede verse cada episodio son francamente impresionantes. Hay muchos libretos tan hilarantes como brillantes en las seis temporadas.

Donde la única regla es que nunca hay reglas. Un capítulo puede ser una animación en stop-motion, otro con caricaturas en los 80, el que sigue en un videojuego de 8 bits, o en un simulador de realidad virtual, o en un musical que se burla de Glee o dentro de una partida de Calabozos y Dragones.

Hay que verlo para creerlo.

La gente detrás del MCU (y mucho más) salió de ahí

Si se adentran en Community comenzarán a notar que muchos rostros y nombres conocidos ahora tuvieron sus primeros pasos aquí.

Tan sólo en el reparto principal tenemos a John Oliver, famoso por ese programa de HBO, Last Week Tonight. A Donald Glover, que se convirtió en el rapero Childish Gambino.

A Ken Jeong de la trilogía The Hangover. A Jim Rash, ganador del Premio Óscar por The Descendants, a A Gillian Jacobs que recordamos por series como Sex Education y Love.

Junto a Alison Brie de GLOW y Mad Men. A Jonathan Banks, que es Mike en Breaking Bad y Giancarlo Esposito, mejor conocido por su papel de Gus Fring. Además de Chevy Chase.

Pero detrás de cámaras hubo gente en Community que hoy en día se encarga de algunas de las franquicias más populares del entretenimiento.

Está el director Justin Lin, responsable por reinventar la saga de Fast & Furious. A Dan Harmon, el creador de la serie que ahora es famoso por Rick and Morty. A Alex Rubens, guionista ahora de la nueva serie de The Twilight Zone.

Pero buena parte del equipo original de Community está ahora vinculado con las producciones del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Donde los nombres más reconocidos son sin duda los de Chris McKenna, guionista responsable por Spider-Man: Homecoming y Far From Home. Así como Ant-Man and the Wasp.

Con mayor reconocimiento para los hermanos Anthony Russo y Joe Russo directores de buena parte de los episodios y productores asociados de casi toda la serie.

Los mismos que terminaron haciendo Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Inifinity War y Avengers: Endgame.

Es mejor que Rick and Morty

Rick and Morty, también creada por Dan Harmon, es una serie brillante, ácida y excepcional. Aunque la última temporada no pinte para estar a la altura del resto.

Pero durante todos los episodios de la serie animada no deja de haber una ligera sensación de reciclaje. Y esto es porque los puntos más fuertes de Rick and Morty se encuentran en Community. A veces incluso mejor ejecutados.

Si aman esa caricatura es muy probable que Community no los decepcione.

Tiene la temporada que era exclusiva de Yahoo!

Sucedió algo raro en 2014. Fue en aquellos torcidos días cuando Yahoo! decidió, por algún motivo, competir contra Netflix.

La carta más fuerte con la que apostaron en ese momento fue la sexta (y hasta ahora última) temporada de Community.

Siempre fue un show de culto con un número reducido de seguidores en comparación con las cifras de audiencia de The Big Bang Theory.

Por ello era poco probable que se volviera un fenómeno viral y no sucedió. Durante años los episodios de la sexta temporada eran casi imposibles de ver por medios legales.

Pero ahora que la serie volvió a Netflix lo hizo con esta recta final integrada. Para conocer todo el arco de su trama. Hay capítulos geniales en esa última parte que vale la pena ver.

El culto por la serie está más que justificado

Community no tiene una sola regla escrita, usa sus fallos a su favor y es poco predecible. Más allá de los primeros dos episodios, diseñados para conocer a los personajes, el espectador prácticamente podría tomar cualquier capítulo al azar y aún así tener una experiencia de entretenimiento única.

La serie juega con las convenciones de los géneros más populares. De modo que a veces Community es una parodia del cine de superhéroes, otras veces es una película de terror con zombies, otras un tributo al cine de ciencia ficción, los documentales solemnes, el drama lacrimógeno y hasta el cine Western.

De aquí salió buena parte de la cultura pop actual masiva. Merece una oportunidad.

BONUS EXTRA: Remedial Chaos Theory

Este episodio, escrito por Chris McKenna, es una de las cosas más creativas, metatextuales y delirantes que se hayan hecho para la TV en años, si no es que décadas.

YouTube está plagado de videoensayos, análisis y compilaciones que analizan las capas narrativas de este capítulo, que fue nominado a un Premio Hugo en 2012; y que ganó el premio al mejor episodio de una sit-com de todos los tiempos en Splitsider.

Los argumentos para reconocer su valía sobran. Es el tercer episodio de la tercera temporada. La recomendación es que recorran toda la serie hasta llegar ahí, por lo menos.

Pero Community por más de un motivo es algo imperdible.