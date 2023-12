The Game Awards: Estos son todos los ganadores del GOTY en la historia de la competencia

Con la próxima gala de The Game Awards en el horizonte, los jugadores se encuentran revisando los juegos que han recibido el codiciado premio al Mejor Juego del Año en ediciones anteriores. Por lo que te compartimos un repaso histórico que hizo Marca sobre los ganadores del premio GOTY a lo largo de los años.

Aunque se reconocen otras categorías, como el Mejor Indie, el enfoque principal recae en el premio GOTY debido a su relevancia.

La lista de ganadores incluye nombres destacados como The Witcher 3 y Zelda: Breath of the Wild. Algunos años, como 2016 y 2021, son considerados menos impactantes en comparación con otros, donde títulos como Overwatch e It Takes Two se ven como victorias menos contundentes.

La lista de ganadores

2014 - Dragon Age: Inquisition

2015 - The Witcher 3: Wild Hunt

2016 - Overwatch

2017 - Zelda: Breath of the Wild

2018 - God of War

2019 - Sekiro: Shadows Die Twice

2020 - The Last of Us Parte 2

2021 - It Takes Two

2022 - Elden Ring

La reciente victoria de Elden Ring sigue generando controversia, ya que algunos aún recuerdan a God of War: Ragnarok como el verdadero contendiente al premio del 2022.

Esto refleja la constante discrepancia de opiniones, aunque la victoria de Elden Ring es indiscutible por su destacado trabajo, a pesar de la preferencia de algunos por otros juegos.

La expectativa por la próxima edición de The Game Awards se mantiene alta, ya que el nivel de los nominados este año es considerable. Se anticipa que la polémica seguirá siendo parte del evento, dado el amor inherente a las discusiones polémicas en la sociedad y la fuerte competencia entre los juegos nominados para llevarse el galardón.