La batalla por el GOTY, ¿cúanta gente ya terminó Super Mario Bros. Wonder y The Legend Of Zelda: TOTK?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sigue siendo uno de los más vendidos del año. Pero Super Mario Bros. Wonder superó a Spider-Man 2 en ventas. Por lo tanto, En Vandal se preguntaron: ¿Cuántas personas han completado los dos juegos exclusivos de Nintendo, que pelean como GOTY en The Game Awards?

En este caso, nos encontramos con un pequeño obstáculo para realizar esta evaluación: No disponemos de un dato objetivo e incuestionable, como los trofeos y logros, lo que complica la situación en términos de valoración.

Por lo mismo, el análisis de la finalización de juegos como “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” y “Super Mario Bros. Wonder” se basa en una evaluación de distintos elementos y datos disponibles.

Sin embargo, en el caso de Link y compañía, el proceso de evaluación es más complejo debido a la falta de estadísticas oficiales. A continuación, se resume el análisis de la finalización de ambos juegos:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Finalización de la historia: Con base en los datos proporcionados por How Long To Beat (HLTBF), unos 400 jugadores, en promedio, tomaron alrededor de 58 horas para completar la historia del juego.

Finalización al 100%: Para alcanzar el 100% del juego (incluyendo misiones secundarias, objetos coleccionables, entre otros aspectos), se requieren en promedio 118 horas, llegando incluso a 243 horas para lograr el "100% real".

Probable número de jugadores que completaron la historia: Dado el tamaño fiel de la base de jugadores de Zelda, que alcanza casi 20 millones de ventas, y considerando el carácter portátil del juego para la consola Nintendo Switch, se estima que entre un 20% y un 30% de los jugadores podrían haber finalizado las misiones principales.

Posible porcentaje de jugadores que completaron el juego al 100%: En cuanto al "100% real", es decir, completar todas las actividades y coleccionables del juego, estimar un porcentaje es más desafiante. Aunque la historia y las misiones secundarias podrían haber sido finalizadas por al menos la mitad de los jugadores que completaron la historia, es probable que un número mucho menor haya alcanzado el "100% real" debido a su complejidad y la cantidad de tiempo requerida.

Super Mario Bros. Wonder:

Finalización de la historia: El juego tiene una duración promedio de alrededor de 9 horas para completar la historia principal.

Finalización al 100%: Para alcanzar el 100% del juego, incluyendo la obtención de todos los objetos y actividades adicionales, se necesitan menos de 20 horas.

Posible número de jugadores que completaron el juego: Dado el relativo corto tiempo requerido para finalizar tanto la historia principal como el "100%", es probable que un gran número de jugadores haya logrado completar el juego en alguna medida.

En resumen, aunque se carece de datos objetivos precisos, se estima que un porcentaje significativo de jugadores ha completado las historias principales de ambos juegos, pero un porcentaje menor ha logrado completarlos al 100% debido a su complejidad y la cantidad de tiempo requerida.