Zelda: Tears of the Kingdom: en Japón están dando vacaciones a trabajadores para que jueguen el título

The Legend of Zelda: Tears of Kingdom

La fiebre desatada por el lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es tal que en Japón se ha generado un fenómeno curioso: las empresas están dando vacaciones a sus empleados para que puedan disfrutar del juego.

Según un artículo del Japan Times, citado en 3D Juegos, muchos trabajadores japoneses han solicitado días libres remunerados específicamente para jugar a este esperado título exclusivo de Nintendo Switch, y algunas compañías han alentado a sus empleados a hacerlo.

El medio menciona que el lanzamiento de juegos tan populares como este provoca que un número significativo de empleados priorice el videojuego en lugar de trabajar, por lo que las empresas prefieren que utilicen sus días de vacaciones en lugar de llamar diciendo que están enfermos. De esta manera, se evitan las ausencias inesperadas y se fomenta que los empleados planifiquen su tiempo libre de antemano.

Bendita Zeruda Yasumi

Lo curioso es que estas vacaciones para jugar a Tears of the Kingdom incluso tienen un nombre coloquial en Japón: Zeruda Yasumi, que hace referencia a las vacaciones para disfrutar de Zelda. Este fenómeno refleja la pasión de los aficionados japoneses por la saga de The Legend of Zelda y la importancia que le dan al lanzamiento de este nuevo título.

El éxito comercial de Tears of the Kingdom ha sido impresionante desde su lanzamiento. Nintendo ha informado que el juego vendió 10 millones de copias en todo el mundo en sus primeros tres días, y en Japón, específicamente, se vendieron 2,24 millones de copias en el mismo período de tiempo.

Estos números demuestran la gran demanda y expectativa que rodea a la franquicia de Zelda y confirman su estatus como una de las sagas más queridas y exitosas en la industria de los videojuegos. El lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha generado un verdadero fervor entre los jugadores y ha demostrado una vez más el impacto cultural y la influencia de esta icónica serie.