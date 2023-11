Uncanny Valley: El Valle Inquietante se viraliza en TikTok como un trending de... ¡maquillaje!

Imagen: Know Your Meme | La teoría del Valle Inquietante, conocida como Uncanny Valley, se vuelve una tendencia viral en TikTok con videos de maquillaje. Todo es muy perturbador.

En un giro que jamás se le habría ocurrido siquiera al mejor guionista de Black Mirror, la teoría del Valle Inquietante, mejor conocida por su nombre original del Uncanny Valley, se acaba de convertir en el último Trending Topic de moda dentro de TikTok.

Lo curioso aquí es que los videos que componen esta tendencia no son micro ensayos didácticos explicativos sobre este concepto. Ni reflexiones sobre las implicaciones y riesgos de su hipotética ruptura.

No, por el contrario, todos y cada uno de los videos sobre el Uncanny Valley que se han viralizado en TikTok se tratan de una sola cosa: maquillaje.

En específico, se enfocan en demostrar que tan perturbador pueden montar el resultado final de una sesión de make-up logrando que las expresiones faciales de las personas a cámaras luzcan tan falsas que parecen material de pesadillas.

Pero primero, para dimensionar el peso real de esta tendencia, sería necesario abordar un poco de la historia y teoría de este concepto.

Qué es Valle Inquietante (Uncanny Valley) y por qué se ha viralizado en TikTok

En términos generales el Valle Inquietante (Uncanny Valley) es una hipótesis en psicología que sugiere que las personas sienten una mayor afinidad por los objetos que se parecen a los humanos.

Hasta ahí todo bien, pero la teoría sostiene que esta afinidad disminuye a medida que el objeto se vuelve mucho más realista. Creando con ello un valle de rechazo emocional entre los objetos que son casi indistinguibles de los humanos.

¿Pero qué sucede cuando un humano real se altera a tal grado de sus rasgos posibles que deja de parecer real? El Trending de TikTok conocido como Uncanny Valley explora justo esa inesperable variante, y habría empezado el 27 de octubre de 2023 con @blonde.girlyy:

El término “Valle Inquietante” fue acuñado por el roboticista japonés Masahiro Mori en 1970. Mori propuso que el valle inquietante se debe a que las personas esperan que los objetos que se parecen a los humanos se comporten como los humanos.

Cuando un objeto se parece a un humano pero no se comporta como uno, puede provocar una sensación de rechazo y repulsión. Pero es probable que Mori jamás imaginó que la sociedad moderna “evolucionaría” al grado de buscar imitar a los autómatas para lograr este estado de repulsión.

El sitio Know Your Meme cuenta con una amplia y muy recomendada entrada donde explora el origen y orden de este Trending que parece no se extinguirá pronto.