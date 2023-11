Spider-Gwen cobra vida para un live action, en este maravilloso cosplay que hace una reconocida modelo de redes sociales

Aparece en nuestros radares otra hermosa modelo capaz de interpretar a Spider-Gwen o Gwen Stacy en un live-action de Spider-Man. Una reconocida creadora de contenidos, muy popular en las redes sociales, se puso el traje de la heroína arácnida y emuló el corte de cabello para dejar sin palabras a sus fanáticos y a los seguidores de los universos de Marvel que se desarrollan en la pantalla grande.

Son varios los cosplays de Spide-Gwen que hemos reseñado en Fayerwayer. Todos han sido muy talentosos y tienen sus detalles para destacar. Este que les presentamos en esta nota fue realizado por la modelo conocida como Ashen.Reina o Irene.

En su cuenta de Instagram, que encontramos gracias a una reseña de Vandal, acumula 31.2 mil seguidores. Lo más resaltante de su cosplay de Spider-Gwen es el corte de cabello idéntico al del personaje que aparece en Spider-Man: Into the Spider-Verse y Spider-Man: Across The Spider-Verse. El traje también es el mismo y las fotografías que la modelo postea en sus redes sociales las hacen aparecer en la cima de un edificio, como si estuviese esperando alguna aventura en la ciudad de Nueva York.

Habría que ver si la modelo tiene dotes de actriz y elasticidad para poder realizar las acrobacias de Spider-Gwen.

Spider-Gwen, también conocida como Gwen Stacy, es un personaje de Marvel Comics que se ha ganado un gran seguimiento desde su debut en 2014. La versión de esta Mujer Araña que se encuentra con Miles Morales proviene de un universo alternativo conocido como Tierra-65.

En el universo principal de Marvel, Gwen Stacy es una de las primeras enamoradas de Peter Parker, el Hombre Araña original.

Sin embargo, en Tierra-65, las cosas son un poco diferentes. En esta realidad alternativa, Gwen Stacy es mordida por una araña radiactiva en lugar de Peter Parker y obtiene habilidades similares a las de Spider-Man.