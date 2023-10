Revelado el misterio: Akira Toriyama responde los motivos de por qué Krilin no tiene nariz en Dragon Ball

Es el mejor amigo de Goku y uno de los humanos más fuertes. A pesar de no estar al nivel de los saiyajines sigue peleando por la justicia. Hablamos, por supuesto, del maravilloso Krilin. Este guerrero tiene muchas particularidades por las que lo podemos destacar. Y no, no hablamos de que logró enamorar a una hermosa androide que es muchísimo más poderosa que él.

Krilin, que parecía un humano común y corriente, no tiene nariz. Todos lo notamos y nos llamó la atención, pero lo dejamos pasar. Hasta que a alguien se le ocurrió preguntar esta particularidad a Akira Toriyama. Su respuesta, es extrañamente inesperada.

Hace muchos años, al propio mangaka se le preguntó por esta característica tan peculiar del personaje. Con el humor que le caracteriza, Toriyama dio una respuesta en broma… o tal vez no.

“Hmm… ( largo silencio ). Krillin tiene una característica física que le permite respirar a través de su piel”, dijo Akira Toriyama.

Imagen: Toei | El capítulo 91 del manga de Dragon Ball Super nos trae de regreso a personajes muy queridos, como Krillin, pero nuevamente es una burla para todos.

Esta declaración la hizo el artista japonés en una sección de Preguntas y Respuestas sobre Dragon Ball, en un especial del manga llamado “Dragon Ball: Adventure Special”. ¿Cómo sería esto posible?

Sin embargo, algunos fans creen que la falta de nariz de Krilin es simplemente un error de diseño. Otros creen que es una referencia a los personajes de las artes marciales chinas, que a menudo se representan sin nariz.

Sea cual sea la razón, la falta de nariz de Krilin es una característica distintiva que lo hace único.