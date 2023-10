Dragon Ball: la Bulma tatuada existe y así la representa esta hermosa cosplayer brasileña

Siempre hemos considerado que Bulma es de los personajes más importantes en toda la historia de Dragon Ball. A pesar de no ser una poderosa guerrera o una experta en las artes marciales, la directora de la Corporación Cápsula desarrolla dispositivos sorprendentes que de no haber existido, Goku, Vegeta o cualquiera de los Guerreros Z, se la hubiesen visto muy difícil contra cualquier villano.

Es por eso que Bulma cuenta con una enorme cantidad de seguidores dentro del fandom de Dragon Ball. A la mejor amiga de Goku la vemos representada constantemente dentro de los cosplays y fan arts que a diario se publican en las redes sociales.

Las mejores, según nuestro punto de vista, son esas representaciones que llegan como formas alternas al personaje. Un claro ejemplo es la Bulma tatuada que realiza esta hermosa modelo brasileña.

¿Imaginan a Bulma como una ‘BadAss’? Tal vez Akira Toriyama no lo hizo, pero estamos seguros que tiene todas las características en su personalidad para serlo. Quizás, lo de los tatuajes no llegó, ya que en la fecha de la creación del personaje (1984) los tatuajes no eran tan comunes como hoy en día.

Pero si fuese el caso de que fuesen normales como ahora, este sería el aspecto de Bulma, mostrado por la modelo brasileña MaysBriefs en este brutal cosplay.

Para esta interpretación, MayaBriefs elige el atuendo de Bulma en Dragon Ball Super, ese en el que sale con una t-shirt blanca, su cabello corto y un pañuelo rojo. La modelo le añade personalidad con los tatuajes que adornan su piel.