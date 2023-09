My Hero Academia: Mt. Lady roba miradas con este sugerente cosplay

My Hero Academia es un manga y anime realmente popular, sobre entre las generaciones más jóvenes. Aún así no podemos afirmar que sea uno de los objetos favoritos de tributo entre la comunidad. Al menos no al mismo grado que otras franquicias como Dragon Ball o Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Sin embargo, ocasionalmente, nos topamos con algunos homenajes realizados por parte de exponentes muy destacados de la comunidad, en donde se revalidad la popularidad y fijación por esta saga como una obra de culto entre un sector exclusivo de fans.

Es por ello que existe un particular misticismo en torno a todos los detalles sobre la creación de esta historia. El perfecto ejemplo de ello es la filtración de los bocetos originales de Deku. En donde descubrimos un diseño de personaje muy distinto.

Por su parte el arte del cosplay abre camino a esta flexibilidad donde es posible torcer las reglas al máximo para reinterpretar la esencia y apariencia de héroes y villanos. Tal como sucede con el caso que les compartimos hoy.

Mt. Lady de My Hero Academia jamás había lucido tan inquietante como en este cosplay

En la comunidad dedicada a este complejo arte del disfraz contamos una artista relativamente famosa, conocida en la red social de Instagram como cami.neesan, quien cuenta en su galería con más de 300 publicaciones imperdibles.

Por lo menos esa cantidad de imágenes alojadas en su cuenta le han permitido generar una comunidad de más de 123 mil seguidores, únicamente en esa plataforma digital. Una cifra más que admirable para el gremio de este arte en habla hispana.

En uno de sus más recientes tributos Cami ha rendido homenaje al personaje de Mt. Lady de My Hero Academia, con resultados francamente inquietantes. Tal como podemos observar en la imagen de acá arriba.

Para quienes no tengan el gusto de conocerla, Mt. Lady es un personaje femenino icónico de la serie de anime y manga de My Hero Academia. Su nombre real es Yu Takeyama, y es una heroína profesional que trabaja en la agencia de héroes The Lurkers.

Su quirk es la gigantificación, lo que le permite aumentar su tamaño a niveles colosales, algo similar a Ant-Man. Pero en sí lo que siempre ha destacado más de ella es su personalidad extrovertida y su fijación por ser el centro de atención.

Mt. Lady es un personaje que aparece virtualmente desde el arranque mismo de la historia principal de My Hero Academia y por ello es objeto recurrente de tributos cosplay.