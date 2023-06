My Hero Academia: Bocetos originales revelan que Deku iba a ser muy diferente a lo que vimos en la serie

My Hero Academia Heroes Rising

My Hero Academia está entre los mangas y animé de la nueva era, que cautivan con sus historias a millones de seguidores. Deku, a quien también conocemos como Izuku Midoriya, es el personaje principal de la obra de Kohei Horikoshi, que se comenzó a publicar en julio del 2014.

El proceso creativo de un mangaka lleva días, semanas y hasta meses para el desarrollo de un solo personaje. Borradores y bocetos van y vienen en hojas y hojas de papel, para que después de varias miradas se apruebe el resultado final.

Pasa con todos los personajes de mangas y animés. Y los de My Hero Academia no van a ser la excepción. En este sentido es que aparece un boceto original de lo que iba a ser Deku para Horikoshi en el famoso manga, según una reseña de Geekmi.

Este diseño previo a lo que vimos en la serie luce muy diferente a ese niño feliz y entusiasta que vemos en las historias que se desarrollaron posteriormente. De acuerdo con lo que se aprecia en las imágenes, esta versión de Deku es un poco al estilo hípster con un traje y un flequillo que le tapa parte del rostro.

Deku original

La trama de My Hero Academia cuenta como al comienzo, Deku vive en un mundo donde la mayoría de las personas tienen superpoderes conocidos como “Quirks”. Aunque siempre ha admirado a los héroes y desea convertirse en uno, el protagonista nace sin uno de estos elementos propio, lo que lo hace sentirse desalentado y excluido.

A pesar de esto, Deku posee una gran determinación y un sentido innato de la justicia. Su encuentro con All Might, el héroe más poderoso del mundo, cambia su vida por completo.

All Might reconoce el heroísmo de DEku y le transfiere su Quirk llamado “One For All”, que otorga una fuerza sobrehumana.