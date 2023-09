My Hero Academia cobra vida con este llamativo cosplay de Lady Nagant

Kaina Tsutsumi, mejor conocida como Lady Nagant, es uno de los personajes más enigmáticos y por ende atractivos de toda la saga de My Hero Academia y hoy ha recibido por fin un merecido tributo cosplay.

Pero este caso que les compartimos hoy resulta peculiar por partida doble, ya que también constituye la oportunidad de ver un fenómeno que no muchas veces se aprecia en esta comunidad: observar una faceta crucial en la trayectoria de ascenso de una artista dedicada a esta ardua labor.

El amor por el cosplay puede llevar a sus creadores a dedicarle bastante tiempo, dinero y esfuerzo a proyectos de tributos que no siempre terminan bien o que tienen un amplio margen de áreas de oportunidad que sólo pueden mejorar con la acumulación de experiencia.

Sobran los ejemplos de sesiones donde todo se produce por la mera finalidad de viralizarse, posicionarse o de encontrar algún modo de monetizar este oficio que para mucho podría lucir como una vía fácil para generar ganancias. Pero no es así.

Lo básico que debes saber sobre My Hero Academia y Lady Nagant para apreciar este cosplay

El siguiente apartado lo acompañaremos con una serie de retratos de la amplia sesión de la artista del cosplay mejor conocida en Instagram como @wabbitchancosplay, un exponente en ciernes que ha logrado un homenaje muy interesante en torno a Lady Nagant.

My Hero Academia, en su encarnación más popular, es un anime de superhéroes que se desarrolla en un mundo donde la mayoría de las personas tienen habilidades sobrenaturales llamadas “Quirks”. La historia central sigue la trayectoria de Izuku Midoriya, un joven que sueña con convertirse en un héroe a pesar de no tener un Quirk.

Pero por azares del destino es elegido por el héroe número uno del mundo, All Might, para convertirse en su sucesor, así que Izuku se une a la Academia U.A. High School para entrenar y convertirse en un “héroe profesional”.

Esa es la trama esencial de nuestra historia y protagonista quien se va topando con muchos otros personajes, algunos más interesantes que otros. Por fortuna, Lady Nagant pertenece al segundo grupo.

Ella es una villana y antigua heroína profesional. Una mujer seria y disciplinada, que no duda en herir a las personas para cumplir su misión o lograr sus metas. Puede ser muy casual y bastante intrépida, ya que es una de las pocas personas que no le temen a All For One.

En el manga se ha profundizado más sobre cómo en el pasado, cuando era joven, tenía una perspectiva optimista en su deseo de ser una gran heroína, sin embargo, todo se fue torciendo hasta convertirse en el personaje que conocemos en la historia principal.

Con tales antecedentes tenía todos los elementos para convertirse en una de las favoritas de aquellos artistas del cosplay que tienden a no utilizar personajes protagónicos recurrentes.

En este caso la sesión tiene muchos detalles cuidar, como el diseño y texturas de su arma. Pero tras revisar el resto de su portafolio tenemos la franca impresión de que la artista canadiense wabbitchancosplay puede convertirse en un gran referente de la comunidad a futuro.