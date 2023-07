Nintendo Switch va de salida: se filtra fecha de lanzamiento para la nueva consola en pocos meses

La Nintendo Switch nos ha dado horas incontables de alegría y buenos momentos, sin embargo todo apunta a que esta consola tendría los días contados y la compañía japonesa estaría de hecho a muy poco tiempo de revelarnos su próximo relevo generacional.

Este año 2023 ha sido uno muy beneficioso para Nintendo gracias a grandes lanzamientos que han revitalizado el furor por este dispositivo, que durante años se han mantenido genuinamente retrasado en materia de hardware.

Pero aún así se las han ingeniado para presentarnos juegos exclusivos imperdibles que se han posicionado como algunos de los títulos más importantes de las últimas décadas o de la historia completa de los videojuegos, como sucedió hace poco con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Sin embargo todo por servir se acaba y a estas alturas ya resulta más que obvio que la Nintendo Switch luce un poco retrasada con respecto otros sistemas de entretenimiento portátiles que comenzaron a salir al mercado con hardware realmente bestial.

Desde hace rato los fans piden por un relevo generacional para la consola portátil y Nintendo ha guardado un silencio sepulcral sobre el asunto durante meses, años ya. Pero ahora ha surgido un reporte que parece cambiar por completo el panorama.

Ya que no sólo la compañía estaría trabajando de lleno en un nuevo producto, sino que estaría a muy poco tiempo de ser presentado para lanzarse al mercado.

La nueva consola que relevará a la Nintendo Switch se lanzaría en los primeros meses de 2024

Desde China nos llega un reporte difundido originalmente por el sitio local MoneyDJ y compartido en esta lado el planeta por los colegas de wccftech. En donde se afirma que la compañía Hongzhun, especializada en la fabricación de enclosures, módulos de disipación de calor y ensamble de dispositivos, ha soltado un dato inquietante.

Ya que informaron de manera casual que esperan que sus balances financieros se disparen a la alza a partir del primer trimestre de 2024. Todo debido a que ellos mismos anticipan un aumento en sus ingresos y proyecciones de ganancias de negocio debido al lanzamiento de la nueva consola de Nintendo.

NINTENDO (NINTENDO/Europa Press)

El reporte es bastante adelantado y parece casi hasta inapropiado para el nivel de secrecía con el que la compañía japonesa ha manejado toda la información relativa con la sucesora de la Switch.

De hecho ni siquiera se especifica si se trata del primer trimestre del próximo año 2024 o del año fiscal 2024. Pero si tomamos en consideración que la Switch debutó un 3 de marzo de 2017 la posibilidad no suena tan descabellada.

Por el momento no queda nada más que esperar.