Spider-Man 2099 se muestra en brutal cosplay inspirado es Across the Spider-Verse

Imagen: Sony Pictures | Uno de los principales personajes de Across the Spider-Verse, Miguel O'Hara, el mismísimo Spider-Man 2099, es objeto de un genial tributo cosplay.

Spider-Man: Across the Spider-Verse es un filme que no sólo se posiciona como una de las mejores películas del año, sino también como una de las mejores secuelas de todos los tiempos. A la par que se ha convertido en otro referente obligado para la industria que inevitablemente será influencia para futuras cintas animadas. Esto tarde o temprano se reflejaría también entre la comunidad devota al cosplay.

Como ya les compartimos en nuestra reseña sobre el largometraje, hay escenas de alto impacto donde la dirección artística alcanza nuevos niveles no vistos antes. Cada personaje protagónico se distingue por su propio estilo de animación que inunda la pantalla cuando están a cuadro.

Dentro de toda la galería de arácnidos, sin lugar a dudas, uno de los más interesantes es Spider-Man 2099, Miguel O’Hara. Un aliado que poco a poco se revela como algo más complejo, enredado y potencialmente peligroso.

El estilo visual de todas sus intervenciones es altamente complejo, con un juego marcado de contrastes entre claroscuros. Lo que supone un genuino reto para integrarlo con el resto de las líneas visuales de la historia.

Pues bien, resulta que alguien se ha propuesto realizar un tributo cosplay a este personaje de la cinta animada emulando exactamente esos patrones. Algo que en primera instancia suena como casi imposible pero que, de alguna forma, aquí lo logran.

Así luce Spider-Man 2099 en un cosplay que parece parte de Across the Spider-Verse

El artista del cosplay español conocido en Instagram como eothencosplay acaba de publicar un video tributo en honor a Miguel O’Hara con una sesión francamente impresionante.

En el clip de algunos pocos segundos vemos cómo el artista da vida al personaje de Across the Spider-Verse en un traje de Spider-Man 2099 que se ajusta con precisión, emulando casi cada detalle de su diseño de personaje en la cinta:

Resulta admirable el grado de atención y cuidado que le dedicó eothencosplay a este tributo cosplay en donde vemos algunas alusiones visuales directas al arácnido en la película, como sus ojos rojos y la expresión melancólica.

Eso ya es admirable, pero encima el artista le agregó una capa más con la inclusión de capas de maquillaje para emular las líneas de trazado que distinguen a O’Hara en el largometraje animado.

Al verlo en movimiento, tal como comprueba el video, se produce un interesante efecto visual donde la sesión de cosplay parece parte del estilo visual de la cinta de Across the Spider-Verse.