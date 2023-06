Review | Spider-Man: Across the Spider-Verse es la primera mitad de una obra maestra [FW Opinión]

Imagen: Sony Pictures | Spider-Man: Across the Spider-Verse

Spider-Man: Across the Spider-Verse se ha estrenado finalmente y celebramos con ello el arribo de una de las películas más esperadas de todo el año, tal vez de toda la década actual. La producción de esta cinta se vio entorpecida por el apabullante reto de por lo menos igualar (o hasta superar) el éxito demoledor a nivel técnico y de audiencia que representó la cinta anterior.

A la par que la pandemia global terminó afectando el calendario de producción original de esta compleja cinta que terminó pasando por varias facetas y retrasos, en donde, en su última versión final, terminó siendo dividida en dos partes para dar paso así a una trilogía, al más puro estilo de Back to the Future.

Spider-Man: into the Spider-Verse (Spider-Man: un Nuevo Universo) fue una cinta que no todo mundo vio en una sala de cine. Pero quienes tuvimos la fortuna de experimentar esta película animada en una pantalla enorme pudimos comprobar en tiempo real, para sorpresa de todos, que estábamos ante uno de los mejores largometrajes animados de la historia.

Esta primera aventura de Miles Morales se convirtió en un éxito de culto en plataformas de streaming fuera de las salas de cine y se volvió un referente que ha influido a prácticamente cualquier producción occidental animada que hemos visto desde entonces.

Sony con todo a su favor para llenar las funciones ahora ha estrenado su secuela. Había cierta incertidumbre sobre el resultado final pero podemos asegurarles que deben ir corriendo a verla en una sala de cine.

Spider-Man: Across the Spider-Verse reinventa de nuevo el cine animado

Las presentes líneas de reseña son redactadas luego de haber visto Spider-Man: Across the Spider-Verse en dos versiones: la IMAX doblada al español latino y la subtitulada en su idioma original sobre una pantalla MacroXE.

Sin abordar spoilers directos de la trama, nada más allá de lo ya visto en los avances oficiales, podemos afirmar que esta cinta es más cruda, densa, trepidante y compleja que la anterior.

La primera película era una historia de coming of age sencilla y visualmente espectacular. Pero con Spider-Man: Across the Spider-Verse se han elevado todas las apuestas en todos los apartados.

La trama es mucho más dramática y profunda, abordando temas más complejos relativos a la madurez, la relación con nuestros padres y las consecuencias inevitables de las decisiones que tomamos.

A la par que las secuencias de animación revientan en cada fotograma para lograr una experiencia visual irrepetible que debe verse para creerse, de preferencia en la pantalla más grande disponible en su ciudad.

La sensación honesta durante todas las dos horas y media de Across the Spider-Verse es que la película va a mil kilómetros por hora. Incluso puede sentirse que la cinta dura mucho más tiempo que ese, pero en ningún momento llega a sentirse cansada. Por el contrario uno desea pasar más tiempo en ese mundo.

En todos los aspectos la cinta es un triunfo demoledor, una secuela que seguramente será comparada por más de un espectador con segundas partes legendarias como Star Wars: The Empire Stikes Back o Lord of the Rings: The Two Towers. Con justa razón.

En lo que respecta a la controversia del doblaje latino saturado de influencers y youtubers, la cinta es tan espectacular que llega a pasar a segundo plano toda esa gama medio innecesaria de intervenciones, con voces que sólo aparecen pocos segundos, pero que aún así es obvio que no tienen el dominio, pericia y solidez de un actor de doblaje profesional.

De ser posible recomendaríamos absolutamente procurar la versión subtitulada de la cinta, donde el reparto de voces originales hace un trabajo extraordinario. Destacando a Jason Schwartzman (Scott Pilgrim vs. the World) como The Spot y a Oscar Isaac (Star Wars: The Force Awakens) como Miguel O’Hara / Spider-Man 2099.

Al final Spider-Man: Across the Spider-Verse se siente como la primera mitad de una obra maestra. La función termina de manera intensa con la firme sensación de que sólo vimos el inicio de una película tan larga como genial.

Será necesario esperar algunos meses para presenciar el desenlace de esta trilogía que por ahora apunta para hacer historia en su género.