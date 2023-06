The Flash se filtra completa en Twitter a la mitad de su estreno en cines

imagen: Warner Bros. | The Flash no ha sido el gran estreno del verano que todos imaginaban en taquilla. Y para colmo ahora se ha filtrado completa en Twitter.

Twitter le ha dado el tiro de gracia a The Flash. Esta es una película que para muchos podría ser considerada como una producción maldita. Tomó casi una década en filmarse y estrenarse, desde el primer momento estuvo rodeada de controversias y cambios de director, pasando por todo el escándalo con Ezra Miller.

Ahora que la película finalmente se ha estrenado la recepción del público ha sido mixta. Ya ha pasado demasiado tiempo desde el arco de Flashpoint de las historietas de DC Comics y la franca impresión es que el filme es en realidad un Frankestein producto de un montón de refilmaciones y varios cambios de libreto.

The Flash sería una pieza instrumental del Universo Cinematográfico concebido por Zack Snyder, pero ahora luce como un cierre apresurado de esa saga que busca a la vez interconectar con las aspiraciones de esta nueva era bajo el mandato de James Gunn.

En sí estamos ante una cinta entretenida a secas, olvidable en el instante mismo que uno abandona la sala de cine y con un actor protagónico que al parecer ya no tendrá una carrera de super estrella en Hollywood como la tenía antes de sus múltiples problemas con la ley.

Y ahora, como colmo, a la mitad de su corrida comercial por las salas de cine la película completa se ha filtrado en una de las redes sociales más controvertidas del momento. Aquella que es propiedad de Elon Musk.

Twitter filtra completa la película de The Flash y se queda ahí por horas

Hace algunos meses fuimos testigos de uno de los episodios más atolondrados y vergonzosos de Twitter cuando Elon Musk anunció con orgullo la nueva función para sus suscriptores de Twitter Blue, con la que podrían subir vides de hasta 8 GB o con una duración de 2 horas.

Acto seguido muchas de las cuentas de paga comenzaron a subir películas completas, como Shrek, de modo que la red social se convirtió en una especie de Netflix gratuito, ya que la ausencia relativa de moderadores en la plataforma permitía que las cintas se mantuvieran en línea por horas.

Twitter Blue Verified subscribers can now upload 2 hour videos (8GB)! — Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2023

Esta dinámica no ha cesado en lo más mínimo. Y es así como, según reporta The Direct, la cuenta de Twitter Blue, bajo el nombre de usuario de @BriYoshFR terminó compartiendo la película completa de The Flash este domingo 25 de junio de 2023.

La cinta, con una duración de 2 horas con 24 minutos tenía una calidad de imagen deplorable y parecía tratarse de un video capturado por una cámara casera en una sala de cine extranjera.

Pero eso no evitó que más de 1,7 millones de usuarios de Twitter disfrutaran la cinta antes de que la red social eliminara la publicación.

Pero ahora es demasiado tarde, hay muchos repost de ese archivo compartido en la plataforma y deja en claro cuál es el problema legal con esta nueva función.

Nuestra recomendación obvia es que vean The Flash en una sala de cine.