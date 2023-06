Spider-Man x The Flash: Así imagina la Inteligencia Artificial la fusión de los dos personajes

Spider-Man y The Flash Sony - Marvel / Warner - DC

El 2023 nos trajo películas de superhéroes muy queridos en la comunidad geek: Spider-Man y The Flash. Ambas han sido exitosas, pero sin duda Spider-Man Across the Spider-Verse, de Sony y Marvel, supera a la del veloz personaje de DC. ¿Imaginas qué ocurriría si ambos se fusionaran? Lo hizo una Inteligencia Artificial.

Todo nace por el interés de un diseñador, Paul Parsons, cuyo trabajo hemos elogiado constantemente en FayerWayer. Parsons utiliza la Inteligencia Artificial generativa Midjourney para realizar diversas producciones gráficas, sobre todo enfocado en el mundo de los superhéroes.

Las publica en su cuenta de Instagram, jed.ai.master, con más de 157 mil seguidores.

Spider-Man x The Flash Creado por la Inteligencia Artificial Midjourney

Este año, Paul Parsons mostró varias fusiones de personajes de DC y Marvel, con resultados extraordinarios. Una de ellas es la de Spider-Man x The Flash.

En cuatro imágenes aparece el arácnido (en su versión de Peter Parker, no de Miles Morales) con elementos de rayos, característicos del Velocista escarlata. Lo malo es que no hubo alguna con The Flash con detalles de Spider-Man.

Te dejamos el resto de las imágenes de la fusión entre Spider-Man x The Flash, realizada por Paul Parsons con la Inteligencia Artificial Midjourney. ¿Qué piensas sobre ellas?

Spider-Man x The Flash Creado por la Inteligencia Artificial Midjourney

Spider-Man x The Flash Creado por la Inteligencia Artificial Midjourney

Spider-Man x The Flash Creado por la Inteligencia Artificial Midjourney

Spider-Man y The Flash en el cine de 2023: dos éxitos

El 1 de junio, Sony Pictures, junto con Marvel, Columbia y Pascal Pictures, lanzó la segunda parte del Spider-Verse. Spider-Man Across the Spider-Verse es la continuación de las aventuras de Miles Morales.

Aunque la primera cinta fue exitosa, lo de esta segunda la supera aún más.

Cuenta con las voces de Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Issa Rae y Jake Johnson, entre otros actores y actrices. La dirección corre a cargo de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson.

Quince días más tarde llegó The Flash, de Warner Bros. Pictures y DC Studios, como parte de la reestructuración del Universo Extendido de DC.

La protagoniza Ezra Miller, pero cuenta con una batería de figuras que le acompañan como Michael Keaton, Ben Affleck, Gal Gadot y Sasha Calle. La dirige el argentino Andrés Muschietti.