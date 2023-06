Emilia Clarke revela cuál franquicia es mejor entre Game of Thrones y Marvel tras el estreno de Secret Invasion

Emilia Clarke, reconocida por su papel de Daenerys Targaryen en Game of Thrones, ha sorprendido al declarar que Marvel es la mejor franquicia en la que ha trabajado hasta ahora.

La actriz se unió recientemente al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) con su participación en la serie Secret Invasion de Disney+. La serie, considerada una de las más ambiciosas de Marvel hasta la fecha, sigue la historia de Nick Fury mientras descubre una conspiración en la que los Skrulls, incluyendo el personaje de Clarke llamado G’iah, intentan dominar la Tierra.

Como cuenta Screen Rant, durante una entrevista con Kevin Polowy de Yahoo Entertainment, Clarke reveló de manera sorprendente que Marvel es la mejor franquicia en la que ha participado, una afirmación resulta audaz, considerando que la actriz ha formado parte de otras grandes sagas.

Al ser preguntada sobre qué hacía único trabajar en Marvel en comparación con sus proyectos anteriores, Clarke simplemente respondió: “¡Es simplemente el mejor!”.

Secret Invasion

“Tiene su propio prestigio”

Polowy le preguntó exactamente: ”Has participado en Game of Thrones, por supuesto, también has incursionado en el universo de Star Wars y Terminator. ¿Qué fue lo que hizo diferente trabajar en el mundo de Marvel?”.

La respuesta Clarke fue la siguiente: “Oh, Dios mío, es simplemente... ¡Es simplemente el mejor! ¿Sabes a qué me refiero? Bueno, exactamente. Tiene su propio prestigio, se encuentra en un nivel separado del resto. No es solo una franquicia de superhéroes, es Marvel, es algo completamente distinto. Existe una tranquilidad y una calma que creo que proviene de su reconocimiento como los mejores, y tal vez de su comprensión de ser los mejores, y lo tienen todo”.

Emilia Clarke:



Marvel >>> Game of Thrones/Star Wars/Terminator pic.twitter.com/ES0HOJGbBe — Kevin Polowy (@djkevlar) June 22, 2023

La actriz también destacó su experiencia al trabajar en el reparto de Secret Invasion, con Samuel L. Jackson al frente, catalogando al elenco como “absolutamente increíble”.

El primer episodio de Secret Invasion ya está disponible en Disney+.