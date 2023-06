Spider-Man: Across the Spider-Verse: los 11 universos y sus personajes que aparecen en la película

Spider-Man Across the Spider-Verse Sony Pictures

Spider-Man: Across the Spider-Verse explora las vastas posibilidades del multiverso y eso incluye visitar varios universos del Hombre Araña en el camino, dejando como resultado la que para muchos es la mejor película de superhéroes de todos los tiempos.

La secuela de Spider-Man: Into the Spider-Verse continúa la historia de Miles Morales más de un año después de los eventos de la primera película. A continuación, con información de Screen Rant, detallamos los 11 universos y sus personajes que aparecen en el largometraje. Cuidado, porque el texto incluye spoilers de Across the Spider-Verse.

Tierra-19999: Universo del Spider-Man de Tom Holland / MCU

El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) se menciona directamente como uno de los universos de Spider-Man en Spider-Man: Across the Spider-Verse. Aunque no aparece de alguna manera como otras entradas en la lista, hay una llamada específica que vale la pena mencionar. Miguel O’Hara trae el MCU y el Spider-Man de Tom Holland al multiverso de Across the Spider-Verse al hacer referencia al Doctor Strange y “un nerd de Tierra-19999″. La línea se incluyó en materiales promocionales, lo que provocó especulaciones de que se podrían incluir más conexiones de MCU.

Curiosamente, la designación Tierra-19999 para el MCU que Spider-Man: Across the Spider-Verse no es la misma que Marvel Studios considera canon. Doctor Strange in the Multiverse of Madness se refirió a la MCU como Tierra-616, aunque se sabe desde hace mucho tiempo que esa es la designación del universo principal de Marvel Comics. Los cómics le dieron al MCU una etiqueta de Tierra-19999 y Across the Spider-Verse sigue ese ejemplo.

Spider-Man: No Way Home

Tierra-65: Universo de Gwen Stacy

Uno de los principales universos de Spider-Man: Across the Spider-Verse es Earth-65, el hogar de Gwen Stacy. La primera película estableció que Gwen era de la Tierra-65, pero no se presentó fuera de breves destellos del resumen de su historia de origen. Spider-Man: Across the Spider-Verse pasa mucho más tiempo en el universo de Gwen gracias a que ella recibió un papel más importante en la secuela. El universo de Gwen en Spider-Man: Across the Spider-Verse está animado como una pintura de acuarela.

Gwen Stacy

Tierra-1610: Universo de Miles Morales

La Tierra-1610 de Miles Morales es otro universo destacado en Spider-Man: Across the Spider-Verse. La película tarda un poco más en llevar al público a Brooklyn y mostrar cómo es la vida de Miles ahora, pero todo el comienzo de su historia se desarrolla aquí. Esto incluye su reunión con Gwen Stacy y su encuentro con The Spot por primera vez.

Miles Morales

Tierra-688: Universo de Venom

Spider-Man: Across the Spider-Verse también visita el universo de Venom, la Tierra-688, durante una secuencia. Cuando The Spot comienza a explorar la magnitud de sus poderes de viaje multiverso, termina brevemente en la Tierra-688 en una tienda familiar propiedad de la Sra. Chen. Ella regresa para un cameo e interactúa con The Spot, aunque no se inmuta por su apariencia después de hacerse amiga de Eddie Brock de Tom Hardy.

Tierra-131222: Universo de LEGO de Spider-Man

Un momento hilarante que incluye Spider-Man: Across the Spider-Verse viene con una visita a la Tierra-131222, el universo LEGO de Spider-Man. Animada de manera similar a los videos populares de LEGO hechos por fanáticos, la película muestra a Peter Parker de la Tierra-131222 después de presenciar The Spot. Alerta a Miguel O’Hara sobre la perturbación multiversal como miembro de Spider-Society y le dicen que es uno de sus mejores agentes.

LEGO Miles Morales

Tierra-50101: Universo de Pavitr Prabhakar

Spider-Man: Across the Spider-Verse visita otro universo a través de la presentación de Pavitr Prabhakar. Conocido como Tierra-50101, este universo de Spider-Man aparece en Across the Spider-Verse cuando Miles sigue a Gwen mientras busca a The Spot. La secuencia explora principalmente Mumbatten, una metrópolis que combina Mumbai y Manhattan, mientras Miles, Gwen y Pavitr rastrean The Spot. Aunque solo se muestra brevemente, Earth-50101 juega un papel fundamental en la historia, ya que Miles detiene un evento canónico que crea un agujero cuántico que podría destruir todo el universo.

Pavitr Prabhakar

Tierra-928: Universo del cuartel general de Spider-Society

Uno de los otros universos principales de Spider-Man en Spider-Man: Across the Spider-Verse es Tierra-928, el universo del cuartel general de Spider-Society. Este universo es futurista en su diseño en comparación con otros, ya que hay autos voladores, un tren cohete a la luna y más. Este es el universo original de Miguel O’Hara y está ambientado en el año 2099. Aparentemente regresa a Nueva York en la Tierra-928 para comenzar a construir Spider-Society después de detener un evento canónico cuando viajó a otro universo, lo que le hizo entender el importancia de mantener el orden en el multiverso.

Spider-Society

¿Tierra-?: Universo del Spider-Man de Tobey Maguire

Durante una explicación de los eventos canónicos por Miguel O’Hara y Spider-Society, se muestran imágenes de la trilogía de Spider-Man de Tobey Maguire. Las escenas incluyen la muerte del tío Ben, la transformación de Venom de Eddie Brock en Spider-Man 3 y más. Se desconoce si este multiverso usaría la misma designación Earth-96283 que Marvel estableció con el libro Official Handbook of the Marvel Universe A to Z Vol 1 de 2008.

Era “Spiderman/Peter Parker” interpretado por Tobey Maguire Foto: vía Sony Pictures

¿Tierra-?: Universo del Spider-Man de Andrew Garfield

Las imágenes de The Amazing Spider-Man utilizadas en Spider-Man: Across the Spider-Verse incluyen la escena de la muerte del tío Ben y la muerte del Capitán Stacy. Esta última es la escena más destacada utilizada, ya que se conecta directamente con el arco de Gwen y significa que su padre va a morir. Spider-Man: Across the Spider-Verse tampoco confirma la designación del universo, pero las películas de The Amazing Spider-Man se han mencionado anteriormente como Tierra-120703.

Andrew Garfield es Spiderman Foto: Facebook. Imagen Por:

Tierra-42: Universo de Miles Morales / Merodeador

Un poco de sorpresa se produce en el final de Spider-Man: Across the Spider-Verse cuando Miles Morales descubre que viajó a la Tierra-42 en lugar de a la Tierra-1610. Esto sucede cuando deja la Tierra-928 y el programa de Spider-Society lo registra accidentalmente como perteneciente a la Tierra-42 porque la araña que lo mordió era originaria de allí. Miles tarda un tiempo en descubrir el error que lo deja en un universo donde su padre Jeff murió, su tío Aaron todavía está vivo y no hay Spider-Man. Sin embargo, la mayor sorpresa de todas es que Miles Morales de Earth-42 es Merodeador y se dedica a la delincuencia después de la muerte de su padre.

Merodeador

Tierra-616: Universo de Peter B. Parker

El último universo de Spider-Man en Across the Spider-Verse es Tierra-616, el universo de Peter B. Parker. Se visita brevemente después de que él y Mayday regresan a casa después de dejar Spider-Society. Después de que Peter y Mary Jane se pongan al día brevemente, se le advierte que Gwen está fuera de su casa. Ella viene a reclutarlo para unirse a un nuevo grupo que viajará por el multiverso para salvar a Miles Morales en Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. (29 de marzo de 2024).