Zelda: Breath of the Wild y Tears of the Kingdom revelan por fin el misterio de su línea de tiempo real gracias a un NPC

Uno de los más grandes misterios de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom por fin ha sido revelado: en qué momento exacto de la línea de tiempo sucede la trama con relación a su juego anterior.

Hace algunas semanas se mantenía el furor global por el estreno del juego a la par que todo mundo exploraba cada rincón posible de este título.

Pero al mismo tiempo, mientras más nos adentrábamos en esta aventura más patente se hacía la duda seria sobre en qué momento de la línea de tiempo oficial de la franquicia sucedían los hechos de este juego y el previo.

Al final, conociendo las eras generales del canon, es posible localizar ambas tramas en algún punto posterior a la etapa de La decadencia de Hyrule y el último héroe (The Hero is Defeated).

Es muy posible incluso que The Legend of Zelda: Breath of the Wild y el nuevo Tears of the Kingdom representen las primeras dos partes de una nueva era posterior al controvertido Zelda II: The Adventure of Link.

Sin embargo, incluso con este cálculo complejo para quienes no conocen a profundidad la mitología de la franquicia resultaba casi imposible estimar la distancia de tiempo entre las tramas de estos juegos para Switch.

Ahora, para sorpresa y desconcierto de muchos, venimos descubriendo que un personaje dentro del último juego guardaba la respuesta anhelada.

Un NPC de Zelda: Tears of the Kingdom nos revela el tiempo que separa la trama de ambos juegos

Desde YouTube Shorts se ha viralizado un detalle que le ha volado la cabeza a muchos fans de la franquicia. Luego de descubrir que un Non-Playable Character (NPC) o Personaje No Jugable, escondía el dato exacto de cuánto tiempo separa a la trama de Tears of the Kingdom con la de Breath of the Wild.

En el juego anterior de Zelda presenciamos indirectamente el matrimonio de una pareja, quienes terminaron convirtiéndose en los padres de Mattison, que aparece en Tears of the Kingdom.

Mattison en el juego cuenta con 7 años de edad, así lo dice explícitamente en una misión secundaria donde toma el rol de un NPC. De modo que entre la trama de Breath y Tears habría trascurrido un periodo de 7 años, casi 8:

Just found out TotK is meant to take place roughly 8 years after BOTW based on the age of Mattison (her parents got married in BOTW and now she's 7). At first I thought TotK was just 2ish years later but now that I think about it that explains Purah and Tulin changing a lot. pic.twitter.com/R67djI43iA — 🌸 Day 🌸 (@DragonCatalyst) June 1, 2023

Como podemos observar la observación se ha expandido a otras redes sociales como Twitter y el consenso generalizado ahora es que Tears of the Kingdom sucedería entonces por lo menos 7 años después de los hechos de Breath of the Wild.

Anteriormente la comunidad en general apuntaba a que habría apenas un par de años de separación entre ambas historias a lo sumo. Peo este detalle nos ayuda a comprender mejor la línea de tiempo y el canon del juego.