Crossover entre Marvel y DC de hace 27 años adelantó los planes de Thanos en Avengers: Endgame y nadie lo había notado

Todo estaba escrito y nadie se había dado cuenta. Los planes de Thanos en la saga del infinito de Marvel Studios se encuentran plasmados en una serie de historietas crossovers que unió los universos de DC y Marvel, casas editoriales que se destacan por ser rivales.

“Marvel versus DC” es la serie de historietas en las que se adelantan los planes de Thanos. Se publicó en 1996 y nos mostró batallas épicas de las casas editoriales como Superman vs. Hulk, Batman vs. Capitán América, Wonder Woman vs. Storm, y otras tantos enfrentamientos brutales.

La trama de la serie gira en torno a dos entidades cósmicas poderosas: el Dios máximo de Marvel, conocido como El Amalgam, y el del universo de DC, llamado El Eje. Alfa Beta Juega destaca que mientras se desarrollan las aventuras cada una de las deidades se da cuenta de la existencia del otro y toman la decisión de exterminar los dos universos para iniciar desde cero.

Dos entidades menores a estos dioses, llamados El Espectro y el Tribunal Viviente intentaron detener la destrucción fusionando los dos universos. En esta impresionante realidad, los personajes de Marvel se comenzaron a fusionar con los de DC y los dioses máximos se enardecieron por esta barrera que le presentaba una entidad más débil que ellos.

DC vs Marvel

De esta manera aceleran la destrucción de los universos, lo que hace que las fusiones se separen y así se genere una realidad de caos, en cualquier parte de la existencia. Todo este desastre ocurría bajo la mirada de Thanos, quien disfrutaba todo lo que estaba pasando.

En cierta forma, esa idea de acabar con los universos y empezar uno nuevo de cero, es lo que el titán loco plantea en Avengers: Endgame. Tras la reversa del Blip, Thanos se quiso hacer con las gemas del infinito para destruir no la mitad, sino todo en realidad para poder edificar una realidad a su imagen y semejanza, alimentando de esta manera sus ínfulas de Dios.