Chris Hemsworth confiesa que ‘Thor 4′ fue ‘muy tonta’

A poco de cumplirse un año del estreno de ‘Thor: Amor y Trueno’, la cuarta cinta del superhéroe de Marvel, su protagonista, el actor Chris Hemsworth dio su opinión sobre las críticas que recibió la película.

A pesar de ser un éxito taquillero, entendiendo que costó 250 millones de dólares y recaudó 760 millones, gran parte de la crítica describió la historia como un poco infantil y con exceso de humor ‘tonto’.

El australiano aprovechó una entrevista con la revista GQ para explicar cómo califica la historia escrita y dirigida por Taika Waititi.

“Creo que nos divertimos demasiado. Simplemente, se volvió demasiado tonto”, dijo Hemsworth sobre la película. “Siempre es difícil estar en el centro y tener una perspectiva real ... Me encanta el proceso, siempre es un paseo. Pero simplemente no sabes cómo va a responder la gente”.

Hemsworth dijo que sus mayores críticos eran los amigos de su hijo. “Es un grupo de niños de ocho años criticando mi película. ' Pensamos que este tenía demasiado humor, la acción era genial, pero los efectos visuales no eran tan buenos”, dijo. “Me estremezco y me río por igual”.

Añadió: “Me encanta el hecho de que he podido hacer algo bastante diferente a lo largo del proceso. ' Thor 1′ y 2 eran lo suyo, ‘Thor 3′ y 4 eran una sensación muy diferente ... y luego incluso ‘Avengers’, el Thor de Lebowski, el Thor de ‘Infinity War’, debido a diferentes directores y creo que sobre todo mi propia necesidad de hacer algo diferente”.

Sobre las críticas de Marvel

El actor también dio su opinión sobre el concepto que tienen destacados directores como Martin Scorsese y Quentin Tarantino sobre el cine desarrollado por Marvel.

“Eso es súper deprimente cuando escucho eso”, dijo Hemsworth sobre Tarantino y Scorsese. “Ahí van dos de mis héroes con los que no trabajaré. Supongo que no son fans de mí”.

“Estoy agradecido de haber sido parte de algo que mantuvo a la gente en los cines. Ahora, si esas películas fueron o no en detrimento de otras películas, no lo sé. No me encanta cuando empezamos a escudriñarnos unos a otros cuando hay tanta fragilidad en el negocio y en este espacio de las artes como es... Se lo digo menos a los directores que hicieron esos comentarios, que son, por cierto, mis héroes, y en un abrir y cerrar de ojos me lanzaría a trabajar con cualquiera de ellos. Pero lo digo más a la opinión más amplia en torno a ese tema. No creo que ninguno de nosotros tenga la respuesta, pero lo estamos intentando”, concluyó.