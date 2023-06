¡Fin del misterio! Médico analiza Dragon Ball y revela la enfermedad y contagio del virus que afecta el corazón de Goku

¿Qué le pasó a Goku? Un personaje del futuro aparece en el cuarto arco de Dragon Ball Z para contarnos que en su realidad todos los Guerreros Z habían muerto en una batalla contra dos androides de la Patrulla Roja.

El único que no peleó fue Goku, porque había muerto antes de un virus que atacó su corazón. No se pudo hacer nada al respecto, debido a que las esferas del dragón no resucitan las muertes por causas naturales.

Afortunadamente, ese guerrero, del que después se sabe que es Trunks, hijo de Bulma y Vegeta, llega con un medicamento que fabricó su madre en el futuro. Y aunque Goku igual la sufre, logra salir con vida de esa batalla, quizás la más compleja de su vida.

¿Qué enfermedad tuvo Goku?

La misma serie nos dice que es un virus. Se contagió, según las teorías, en el planeta Namekuseí, cuando estaba apunto de explotar. Los gases volcánicos y todos los procesos que se estaban ejecutando en ese mundo soltaron organismos de los que uno se introdujo en el cuerpo del saiyajin.

De hecho, es por eso que los que viajaron a dicho planeta también consumen del mismo medicamento, además de los que más estuvieron en contacto con él: Yamcha y Bulma.

Una teoría explicada por el @eldr.weapons indica que las Fuerzas Especiales Ginyu fueron las responsables de haberle implantado el virus a Goku, y aunque se podría discutir dicha información todo coincide en que fue en Namekuseí donde se contagió.

Después de soltar esta teoría, el Dr. explica lo que le sucedió a Goku en su cuerpo, que fue tan fuerte que en una de las realidades le quitó la vida, y en la que lo previnieron lo mandó a la cama, según una reseña de 24Horas.

Goku se lleva la mano al pecho, algo que el profesional de la salud llama “Signo de Levine, que indica “dolor precordial, que lo acompaña una disnea de esfuerzo. Estos signos y síntomas son en lo más común, parte del síndrome coronario, es decir, un infarto agudo al miocardio”.

Asimismo, Goku sufre “una cardiopatía isquémica”, detalló el experto.