Dragon Ball: Este sería el aspecto de Goku si hubiese aceptado el trabajo de Kami Sama

Durante muchos años, Goku ha estado coqueteando con transformarse en una deidad o en un ser celestial de Dragon Ball. Y aunque ha rechazado todas esas propuestas, involucrando la del Dios de la Destrucción, ninguna fue tan graciosa como el desplante que le hizo a Kami Sama.

El viejo Kami, que actualmente está fusionado con Piccolo, fue uno de los maestros de Goku, en su paso por el Templo Sagrado. Ese Dios de la Tierra acudió al Torneo de las Artes Marciales con el que se cerró el último arco de Dragon Ball, antes de pasar a ser Z.

Después de la batalla final, entre Goku y Piccolo, Kami reconoce el poder y el potencial de Goku, así como su pureza de corazón, y le propone que se convierta en el nuevo Kami Sama para proteger la Tierra y mantener el equilibrio entre el mundo humano y el mundo espiritual.

“Goku, por qué no me reemplazas y te conviertes en Kami Sama”, le dijo Kami al saiyajin. Este, en una inesperada reacción, no le dijo nada, pero le hizo un gesto gracioso en el que le sacó la lengua y le dio la espalda. Llamó a la Nube Voladora y se fue con Milk.

¿Qué habría pasado si aceptaba? Es probable que hubiese salido con este traje con el que el ilustrador chileno, Salvamakoto, lo dibuja en uno de sus posteos de redes sociales.