El misterioso Shenglong y sus deseos incoherentes en Dragon Ball: Una comedia de inconsistencias

En el emocionante y caótico universo de Dragon Ball, uno de los personajes más queridos y a la vez desconcertantes es el legendario dragón Shenglong, que aparece, en sus diferentes versiones, siempre que se reúnen las esferas.

A lo largo de la serie, los fanáticos han notado ciertas inconsistencias hilarantes en la forma en que Shenglong otorga los anhelados deseos.

En primer lugar, tenemos el enigma de la cantidad de deseos permitidos. El dragón parece tener una personalidad voluble. En un principio, solo podía conceder un deseo por convocatoria. Pero luego, sin más explicación, se lanza a una fiesta de deseos, otorgando múltiples solicitudes en una sola invocación. Quién necesita restricciones cuando tienes un dragón generoso y despreocupado.

Pero eso no es todo. Parece que el concepto de “límites de poder” es tan elástico como los músculos de los personajes en Dragon Ball.

A veces, Shenglong es como ese amigo que te ofrece hacer cualquier cosa, pero luego te dice: “No puedo hacer eso”. No puede revivir a alguien que haya muerto más de una vez, no puede eliminar la maldad en su totalidad y, por supuesto, no puede superar su propio poder sobrenatural. ¿Dónde está la lógica en eso? No preguntes, solo disfruta de la montaña rusa de los deseos absurdos.

Y hablemos de conocimiento y comprensión. A veces, Shenglong está al tanto de todos los chismes cósmicos, con un conocimiento detallado de los personajes y las situaciones. Es como el divo de la serie. Pero en otras ocasiones, parece vivir en otro planeta (espera, lo hace). ¿Está actualizado con las últimas tendencias en Dragon Ball? Es un misterio tan profundo como el origen del poder de Goku.

La misma serie resuelve esta suerte de inconsistencias alegando que hay diferentes versiones de Shenlong, pero cuando es el mismo dicen que es que su creador, el Kami de turno en la Tierra, le otorga otras virtudes.