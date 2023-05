The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom pone rudo a Nintendo y banea a streamer en Twitch por ver un adelanto legal

Imagen: Nintendo | La filtración de The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom ha puesto a Nintendo en alerta máxima dentro de Twitch. Pero a veces se equivoca.

Han sido días turbulentos y oscuros para los fans de Nintendo ansiosos por el lanzamiento oficial de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. El nuevo juego de la saga para la consola portátil Switch que por desgracia se filtró antes de tiempo.

Se tiene más o menos determinada una cronología de los hechos que llevaron a que múltiples streamers, influencers y aguafiestas publicaran contenido del nuevo Zelda semanas antes del arribo oficial del título. En algunos casos incluso se han encontrado los archivos digitales extraídos del juego físico.

Tal dinámica ha puesto a Nintendo en alerta máxima implementando una serie de bloqueos y baneos casi inmediatos en cuanto cualquier usuario tiene la ocurrencia de compartir contenido del título por adelantado en cualquier red social.

Hay algunas plataformas más flexibles que otras, pero en general tanto YouTube como Twitch se han mostrado inmisericordes y estrictas a la hora de detectar que se está difundiendo contenido fuera de tiempo de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

El detalle que ahora comenzaron a documentarse casos de vetos y suspensiones de cuentas de usuarios que en realidad no estaban haciendo algo malo.

Fan de The Legend of Zelda es baneada en Twitch por reaccionar a un video legal de Tears of the Kingdom

Los colegas de Metro nos acaban de compartir una extraña historia en donde una usuaria de Twitch, comunidad dedicada al streaming y reacciones a sesiones de juego, terminó siendo baneada de la plataforma por reaccionar a un video del nuevo juego de Zelda.

El detalle aquí que la chica, de nombre Alanah Pearce, pero mejor conocida como Charalanahzard, en realidad no había conseguido el juego por adelantado, sino que estaba reaccionando a un video de un adelanto que Nintendo había autorizado.

Sucede que hace un par de semanas el canal de YouTube SkillUp tuvo acceso exclusivo y adelantado al juego de The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom. Por lo que montaron un video de casi media hora en donde los conductores del canal compartieron varios minutos de su sesión de juego.

Ese video justamente fue el que Pearce tomó como base para crear su sesión de streaming en su canal de Twitch reaccionando a la sesión de juego del canal de YouTube que había sido autorizado previamente por Nintendo.

Pero aún así la chica fue baneada bajo el argumento de haber difundido un “gameplay de Zelda preaprobado”. El canal de Pearce ya ha sido restituido, pero la medida tomada por Nintendo tal vez fue un poco seria.

El juego saldrá de manera oficial este 12 de mayo de 2023.