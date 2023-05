Nintendo en alarma con la filtración completa de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom

Las oficinas de Nintendo deben estar en alerta máxima en este momento, con el inicio de múltiples reportes que aseguran que su nuevo juego, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, se habría filtrado por completo en la web.

Hablamos muy en serio cuando decimos que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es uno de los juegos más esperados de la última década. No solo para los dueños de una Nintendo Switch, sino también para los amantes de los videojuegos en general.

Esta es una de las franquicias más queridas en toda la industria y cualquier juego nuevo de esta saga se mantiene hasta nuestros días como un permanente argumento sólido para considerar el invertir en una consola que no tenemos.

Para el caso particular de este título Nintendo ha optado por una curiosa estrategia especulativa en donde hasta la fecha, a días del lanzamiento oficial del juego, no conocemos muchos detalles reales sobre la trama y el sistema de juego de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Hay algunos detalles dispersos, como esa poderosa e inquietante imagen donde vemos la Master Sword o Espada Maestra de Link completamente aniquilada. Pero en sí no hay más información sobre lo que viviremos en esa aventura.

Por ello es más que comprensible que Nintendo se encuentre con las alarmas encendidas ante el surgimiento de reportes en donde se asegura que el juego se habría filtrado por completo, tanto en su formato original físico como en digital.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se habría filtrado por un aparente error

El sitio Trusted Reviews ha publicado una inquietante nota en donde el editor Ruben Circelli asegura que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se habría filtrado por completo en la web.

Todo luego de que algunas copias físicas del juego habrían sido entregadas antes de tiempo a algunos videojugadores, quienes a su vez al parecer se habrían encargado de extraer los archivos digitales del título para compartirlos en la red:

Imagen: Nintendo | Antes el lanzamiento del nuevo juego de The Legend of Zelda Nintendo ha lanzado un genial video en honor a la Master Sword.

“Después de examinar cada filtración y avance, ahora los fanáticos están haciendo todo lo posible para evitar spoilers, capturas de pantalla y videos del próximo juego a medida que avanza en internet.

Según se informa, algunas copias físicas del juego se vendieron accidentalmente antes de la fecha de lanzamiento oficial del juego, poniéndolas en manos de jugadores y revendedores por igual. Mientras que poco después, los archivos del juego se difundieron en línea.

Desde entonces, muchos han pirateado el juego en un intento de jugarlo antes de que salga. Algunos incluso intentan transmitir el juego en streaming o comparten clips y capturas de pantalla.”

Es lo que asegura el reportero, en donde todo el caso habría iniciado por una entrega accidental adelantada del título, programado para lanzar este 12 de mayo de 2023.

Cómo sería obvio esperar Nintendo se ha mantenido activa con esta situación, eliminando cualquier intento de difusión del juego.

La recomendación obvia es esperar unos pocos días al lanzamiento oficial y evitar todo spoiler hasta entonces.