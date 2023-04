Nintendo libera emotivo tributo en honor a la Master Sword por The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Imagen: Nintendo | Antes el lanzamiento del nuevo juego de The Legend of Zelda Nintendo ha lanzado un genial video en honor a la Master Sword.

Nintendo se encuentra de fiesta por el futuro lanzamiento de uno de los juegos más esperados de su actual generación de consolas. Estamos hablando del anhelado The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Es un título que marcaría el regreso de esta franquicia tras un prolongado periodo de silencio, en donde no tuvimos un solo título de esta saga en los últimos seis años con Breath of the Wild, que salió al mercado en 2017.

Media década ha tenido que transcurrir para disfrutar de una nueva aventura de la que poco sabemos sobre su trama y el punto exacto que ocupa dentro de la línea cronológica oficial del canon.

Todo hace suponer que se trataría de una secuela directa del juego anterior, pero el punto que mayor atención y desconcierto ha provocado entre los fans son todas estas imágenes dónde podemos ver la legendaria Espada Maestra totalmente destrozada.

La Master Sword es uno de los elementos más icónicos y representativos de todo el universo de Zelda y han circulado múltiples rumores sobre lo que habría sucedido con este objeto que al parecer estará fracturado durante buena parte de la trama.

Nintendo sabe que tiene algo grande entre manos y están jugando sus cartas para maximizar la emoción y aumentar el morbo en torno a esta arma legendaria.

Este video de Nintendo nos pone nostálgicos sobre Zelda y la Master Sword

A través de su cuenta oficial para España en Twitter la compañía japonesa de videojuegos ha liberado un interesante video tributo en honor a la Espada Maestra.

En el breve material audiovisual, de apenas 40 segundos de duración, podemos hacer un recorrido por los momentos de aparición de la Master Sword a lo largo de la franquicia de The Legend of Zelda.

La espada destructora del Mal…



¿Cuándo fue la primera vez que blandiste la Espada Maestra en la serie The Legend of #Zelda? pic.twitter.com/nTdYaG40oR — Nintendo España (@NintendoES) April 26, 2023

Todo inició en la era de los 16 bits por allá de 1992 con A Link to the Past. Ahí ésta espada se convirtió en el arma principal del juego bajo el nombre que ya todos usamos.

Pero la realidad es que no pudimos apreciarla en todo su esplendor hasta Ocarina of Time. La primera aventura de Link en 3D donde las gráficas poligonales nos permitieron apreciar el diseño soberbio del arma.

Ahora con Tears of the Kingdom no tenemos una idea clara sobre lo que le habrá sucedido a la Master Sword, pero este video le da mayor magnitud al hecho de verla destruida.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom saldrá a la venta este 16 de mayo de 2023 para Nintendo Switch.