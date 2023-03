The Legend of Zelda: Así ha cambiado Link en los videojuegos a lo largo de la historia

La aventura de Link en Hyrule tendrá un nuevo capítulo cuando Nintendo lance el 12 de mayo The Legend of Zelda: Tears of Kingdom, el décimo noveno título de esta exitosa franquicia, que desde sus inicios hasta la actualidad ha mostrado diferentes facetas del guerrero.

Si bien la gran N ha mantenido el aspecto de leyendas como Mario, Kirby o Link, es cierto que por el tiempo en el que estas figuras emblemáticas han estado activas, también han sido parte de la evolución de la industria de los videojuegos, aterrizando, por ejemplo, al formato 3D.

Curiosamente, el portador de la Espada Maestra es el que más cambios ha presentado en su imagen a lo largo de las 18 y casi 19 entregas de The Legend of Zelda. Dio el salto de los píxeles de los ochenta al 3D, pasando de la niñez a la adultez temprana.

Un informe publicado en el sitio web de 3D Juegos repasó la evolución del aspecto de Link a lo largo de los años, desde el primer The Legend of Zelda de 1986 hasta el venidero Tears of Kingdom de 2023.

Los primeros píxeles

Un gorro y traje verde, una espada. Poco más que eso necesitó Link en los 80, con un estilo de caricatura que marcó el inicio del protector de Hyrule. Por ejemplo, la siguiente imagen está compuesta por The Legend of Zelda (1986), The Legend of Zelda: A link to the past (1991), The Legend of Zelda: The Minish Cap (2004) y este formato de videojuego retro que también vimos en Oracle of Ages/Oracle of Seasons o The Minish Cap.

The Legend of Zelda (1986), The Legend of Zelda: A link to the past (1991), The Legend of Zelda: The Minish Cap (2004) (3D Juegos)

Con el tiempo, la tecnología terminó por refinar los trazos y lograr el verdadero salto vino con la llegada del 3D en los videojuegos. La puerta la abrió Ocarina of Time (1998), para muchos, el mejor título en la historia de Zelda.

El informe recuerda el primer viaje de Navi por el Bosque Kokiri en busca del niño que salvaría al Gran Árbol Deku, que dejó asombrados a muchísimos gamers. Esta aventura da pie al también aplaudido Majora’s Mask (2000).

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998), The Legend of Zelda: Majora’s Mask (2000), The Legend of Zelda: A Link Between Worlds (2013) (3D Juegos)

Del extraño Link cartoon al consolidado Link en 3D

El éxito de Link y de Zelda como franquicia tuvo un extraño capítulo, cuando Nintendo dio una especie de salto de fe con Zelda: Wind Waker, que trajo un diseño tipo cartoon que fue bombardeado con críticas. También tuvimos joyitas como Phantom Hourglass y Spirit Tracks en Nintendo DS, pero la consolidación en formato 3D llegaría tarde o temprano, como el espectacular Link deSuper Smash Bros. Ultimate .

The Legend of Zelda: The Wind Waker (2002), The Legend of Zelda: Phantom Hourglass (2007), Super Smash Bros. Ultimate (2018)

Link es mayormente conocido en la actualidad por adaptarse a unos escenarios 3D más realistas que nos han brindado historias tan icónicas como Twilight Princess o Skyward Sword. Obviamente el más fresco es el de Breath of the Wild, con un diseño tridimensional y la posibilidad de escoger el vestuario del protagonista.

The Legend of Zelda: Twilight Princess (2006), The Legend of Zelda: Skyward Sword (2011), The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017)

El 12 de mayo, cuando llegue The Legend of Zelda: Tears of Kingdom, veremos una nueva versión de Link en 3D. Algunos adelantos del videojuego han mostrado el particular aspecto de uno de sus brazos, lo que ha generado diferentes teorías. Esperaremos con ansias el regreso del héroe de Hyrule en la Nintendo Switch.