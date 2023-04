Todo lo que sabemos de Secret Ivasion: ¿El ‘Last Dance’ de Nick Fury en el UCM?

¿Es el ‘Last Dance’ de Nick Fury en el Universo Cinematográfico de Marvel? Así se siente el reciente adelanto de Secret Invasion, liberado en las plataformas de la franquicia. Los viejos conocidos Samuel L. Jackson y Cobie Smulders (Maria Hill) vuelven a las pantallas de la casa editorial que dirige Kevin Feige. Por lo tanto, te contamos todo lo que sabemos de esta serie que se estrena pronto en las pantallas de Disney+.

Sabemos que uno de los focos de atención es la incorporación de Emilia Clarke al UCM. Y claro que vamos a hablar de quién será la ‘Reina de los Dragones’ en esta serie. Pero vamos primero con la trama.

En primer lugar, vayamos con los viejos conocidos; los que estuvieron desde los comienzos del UCM: el maravilloso Nick Fury (Samuel L. Jackson) y la brutal agente Maria Hill (Cobie Smulders). La trama va sobre los cameos que hemos visto del director de SHIELD trabajando con los Skrulls en una nave situada en la órbita de la Tierra.

¡Atención Marvel Fans! 👀🦸‍♂️🦸‍♀️@VanityFair nos ha sorprendido con nuevas imágenes de Secret Invasion, la próxima serie de la fase 5 del MCU que llegará a @disneyplusla este 2023. En esta emocionante serie, veremos el regreso de Nick Fury (Samuel L. Jackson) y Maria Hill (Cobie… pic.twitter.com/90qk1Gg2Ey — Un gato en el cine (@UnGatoEnElCine) April 1, 2023

A los Skrulls ya los vimos en el UCM, en Capitana Marvel y Spider-Man: Far From Home, entre otras. Ya sabemos que son criaturas verdes que pueden tomar el aspecto de cualquier persona en el mundo. Nick les habría prometido un hogar y al no conseguirlo las cosas se comienzan a complicar con los extraterrestres.

Maria Hill, siempre fiel a Nick, obviamente estará a su lado. La agente de SHIELD demuestra más que nunca sus habilidades siendo una humana en un entorno de personas con poderes.

Finalmente Emilia Clarke será G'iah, la hija Skrull de Talos, en #SecretInvasion



Primeras imágenes de su personaje, Nick Fury y María Hill.#ñoñoticias pic.twitter.com/t9XDhp8KFz — La Covacha (@lacovachamx) March 31, 2023

Ahora vayamos con los Skrulls. Los tres más importantes son Talos, su hija G’iah y Gravik. El primero es el líder de la raza, quien ve su mandato amenazado por el descontento que hay entre ellos con Nick Fury, ya que son amigos. La hija, interpretada por Emilia Clarke demostrará tener las capacidades para luchar en cualquier escenario y se encuentra en cierta dualidad que se divide entre apoyar a su padre o recriminar al creador de los Avengers.

Mientras que Gravik directamente se convierte en el antagonista de la historia. Se reveló en contra de Talos y se infiltró con sus poderes en organizaciones importantes de la Tierra. Tiene poderes similares a los de Groot, aparte de los propios relacionados a los de un Skrull.

Habrán apariciones de War Machine/Rodhey (Don Chadle), el agente del Departamento de Estado de EE.UU Everett Ross (Martin Freeman) y la agente británica Sonya Falsworth (Olivia Colman).