Marvel: Seis personajes que pueden ser el nuevo mentor de Spider-Man tras No Way Home

Peter Parker se ha quedado sin un mentor después de Spider-Man: No Way Home en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), tras Iron Man Homecoming, Mysterio y Nick Fury en Far From Home o Doctor Strange en No Way Home.

Como recuerda Screen Rant, No Way Home terminó con Strange lanzando su hechizo de limpieza mental a través del Multiverso y el ahora anónimo Spider-Man instalándose en un apartamento en la ciudad de Nueva York sin nadie a quien acudir en busca de ayuda. Pero el informe sugiere seis candidatos que podrían echarle una mano al Spidey de Tom Holland.

Daredevil

En las historietas, Spider-Man y Daredevil son confidentes cercanos. Ambos héroes operan en el anonimato protegiendo las calles de Nueva York, por lo que comparten muchas similitudes además de sus trajes rojos. Esta amistad los llevaría a vivir muchas aventuras juntos, incluida una carrera conjunta de Marvel Comics de Daredevil/Spider-Man en 2001. Con Matt Murdock ahora establecido en el MCU, es posible que Daredevil se convierta en el próximo mentor del Spider-Man.

Daredevil Charlie Cox

Capitana Marvel

La sociedad entre Peter Parker y Carol Danvers en Marvel Comics es un poco complicada. La improbable pareja salió brevemente durante una serie de 2009, aunque esto no se convirtió en nada serio, y es difícil imaginar que esto ocurra en el MCU. Sin embargo, estos dos brillantes Vengadores compartieron un momento en el campo de batalla en Vengadores: Endgame, y es posible que Danvers incluso recuerde quién es Peter Parker.

Capitana Marvel Interpretada por Brie Larson

Deadpool

A partir de 2016, Marvel Comics lanzó una serie de 50 números titulada Spider-Man/Deadpool, que vio a la pareja dispareja unirse para una multitud de misiones épicas. Estos dos personajes probablemente no podrían ser más opuestos, pero es por eso que funcionan tan bien juntos, por lo que ver esta dinámica en el MCU sería el siguiente paso perfecto para Spider-Man después de No Way Home.

Reed Richards

Spider-Man ha tenido una larga historia con los Cuatro Fantásticos en Marvel Comics, lo que llevó al lanzador de telarañas a convertirse en miembro oficial del equipo durante el relanzamiento de Los Cuatro Fantásticos en 2011 . Esta conexión podría plantear un posible futuro para Peter Parker en el MCU, ya que la Primera Familia de Marvel debutará como parte de la Fase 6 del MCU en Fantastic Four, y por lo tanto, tener a Reed Richards como mentor.

reed richards

Wolverine

Marvel Studios ha estado provocando la introducción de Wolverine en el MCU a lo largo de la Fase 4, y con el regreso de Hugh Jackman como la iteración de Fox del mutante con garras en Deadpool 3, es probable que esté a la vuelta de la esquina una dupla formada por Guepardo y Spidey. La serie de Marvel Comics de 2010, Astonishing Spider-Man & Wolverine, podría proporcionar la visión perfecta de la dinámica entre la pareja.

Wolverine

Capitán América

Avengers: Endgame vio a Steve Rogers pasar el manto del Capitán América a Sam Wilson, quien finalmente abrazó su promoción durante Falcon and the Winter Soldier. El nuevo Capitán América de MCU probablemente será un héroe de menor escala, ya que Wilson no tiene el suero de súper soldado en su sistema, por lo que un equipo con Spider-Man podría ser la mejor manera de darle algo de alto perfil.