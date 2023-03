Batman: este es el mejor orden para ver las películas del Caballero Oscuro en HBO Max

No muchos lo saben, pero en realidad HBO Max cuenta con prácticamente todas las películas animadas de Batman, además de las cintas en caricatura de la Justice League donde en Caballero Oscuro es un personaje más del reparto.

Ante tal escenario la mera idea de intentar ver estas cintas puede resultar abrumadora y hasta confusa, ya que con tal cantidad de historias lo más obvio que cualquiera que no siga de cerca la saga de este personaje no tenga idea de dónde iniciar.

Pensando en ello aquí en FayerWayer hemos decidido armar una lista donde sugerimos un orden concreto para ver cada película de Batman en HBO Max.

Los criterios para armar la secuencia son meramente subjetivos y arbitrarios, buscando cómo darle la mayor coherencia narrativa posible al arco de evolución del encapuchado.

Aunque claro, por la naturaleza de la variedad de estas producciones habrá más de un caso en el que la historia no aportará nada directamente a la evolución de este justiciero.

El mejor orden para ver las cintas animadas de Batman en HBO Max

Al momento de escribir la presente nota existen un total de 15 películas animadas de Batman, más otros 9 filmes de Justice League en donde aparece el Caballero Oscuro.

Así que por mera salud mental omitiremos aquellas cinta donde el encapuchado no sea el protagonista. Compartiremos la lista con nuestro orden recomendado y comentaremos brevemente las que consideremos imperdibles.

Esta es nuestra secuencia sugerida, resaltando con un asterisco las que consideramos las mejores de todas:

*Batman: Year One Batman: The Dark Knight Returns, Part 1 Batman: The Dark Knight Returns, Part 2 Batman: Under the Red Hood *Batman: Mask of the Phantasm *Batman Beyond: Return of the Joker Batman: Assault on Arkham *Batman vs Teenage Mutant Ninja Turtles Batman & Mr. Freeze: SubZero Batman vs. Robin Batman: Hush Batman: Gotham by Gaslight *Batman: Return of the Caped Crusaders *Batman: Bad Blood

BONUS: Batman: The Killing Joke

Batman: Year One es el punto de arranque indispensable, una fiel adaptación de la novela gráfica original y que le da una justa dimensión a la historia de origen del justiciero.

Por su parte, Batman: Mask of the Phantasm puede ser considerada como la mejor cinta animada (en 2-D) de la historia de este personaje. Creada por el legendario equipo detrás de la serie animada de los 90.

Batman Beyond: Return of the Joker merece una mención especial por fungir como cierre de la serie animada de culto que nunca tuvo un desenlace digno.

Mientras que Batman vs Teenage Mutant Ninja Turtles es una cinta tan disparatada como su propio título lo sugiere, dejando de lado el matiz solemne y oscuro que a veces lo distingue. Mismo caso con Return of the Caped Crusaders que funciona como tributo a la serie clásica de Adam West.

Bad Blood por su parte es una cinta que se siente como punto de cierre para la era moderna de este vigilante y que definitivamente debe verse al final para dimensionar la profundidad de su trama.

The Killing Joke y Dark Knight Returns no las resaltamos en la lista por ser casos raros. Son adaptaciones de novelas gráficas de gran culto. Por lo mismo estas películas tienen fans que las odian radicalmente y algunos otros que las consideran aceptables.

Es indispensable verlas para formar un criterio propio.