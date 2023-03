Captain Tsubasa: Versión femenina de Oliver Atom cobra vida en este interesante cosplay

Sus goles emocionaron a millones de niños y niñas en todo el mundo. Inició como un pequeño delantero y terminó siendo el máximo representante de la selección de Japón. Sí, hablamos de Captain Tsubasa, mejor conocido como Oliver Atom en nuestras fronteras.

El protagonista de Supercampeones cambió su destino cuando era un simple niño. Iba a estudiar en el San Francis y terminó cambiando de escuela, para poder jugar con sus amigos del Ñiupi y poder enfrentar a Benji Price.

Tardaban días en llegar desde la media cancha hasta el arco contrario. Y nunca sabías que tiempo marcaba el cronómetro de juego. Lo cierto es que mientras los veías hacer acrobacias en la cancha, te emocionabas esperando que Oliver, Tom o Bruce pudieran hacer un gol.

Oficialmente no hay una versión femenina de Supercampeones. Sin embargo, eso no es problema para Elia Fery, ya que la modelo mexicana agarró un uniforme del Ñiupi y se puso el look de futbolista para celebrar el Día de la Mujer, que fue el pasado 8 de marzo.

La cosplayer tiene los pantaloncillos cortos color blanco con líneas celestes. Viste, además, la camiseta del mismo color y detalles del azul celeste en los brazos y cuello. Decidió no ponerle la ‘Ñ' del equipo escolar al que representó Oliver. Se fue por la ‘T’ que indica el nombre original de la serie animada en Japón.