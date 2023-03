Sitio web busca recopilar toda la vida y obra de Shigeru Miyamoto, creador de Super Marioros y presidente de Nintendo

Cuando hablamos de la explosión de los videojuegos entre principios de los años ochenta y mediados de los noventa, es imposible que el nombre de Nintendo no aparezca. Y uno de los grandes responsables del éxito de la empresa nipona es la presencia de Shigeru Miyamoto en sus oficinas.

No es una casualidad que a Shigeru Miyamoto lo califiquen como el “padre de los videojuegos modernos” o el “Walt Disney de los juegos electrónicos”. En su haber, además de ser el actual presidente de Nintendo, tiene el título de haber sido el creador de sagas como la Super Mario Bros, The Legend of Zelda, Donkey King y Star Fox.

Se trata de cuatro íconos que hasta el día de hoy siguen pisando fuerte en la industria del entretenimiento a través de consolas o desarrollos digitales. Shigeru Miyamoto es, en su área, lo que Steve Jobs es para Apple y iPhone, por poner un solo ejemplo comparativo.

Por lo tanto, el desarrollador japonés cuenta con una amplia cantidad de seguidores que lo idolatran alrededor del mundo. Uno de esos seguidores decidió hacerle honores y comenzó a crear un archivo web en el que quiere almacenar toda su vida y obra, según reseña Nintenderos.

Este archivo inicia registrando su primer lanzamiento, el de Super Mario Bros para Nintendo, en 1985. A partir de ahí recoge cada data de lo que haya dicho o hecho en su vida laboral y como esto repercutió en las vidas de los gamers.

El usuario se identifica como SpriteCell, en este enlace guarda todo. Quiere que sea perfecto y por eso deja este mensaje en su sitio.

“Si encuentra una entrevista, un video, una publicación en las redes sociales, un pasaje de un libro o cualquier otra cosa en la que el Sr. Miyamoto hable o escriba que no esté incluida en el archivo, comuníquese conmigo en Twitter o envíeme un correo electrónico a thespritecell@gmail.com. También no dude en ponerse en contacto conmigo si ve un error tipográfico o si detecta algún tipo de problema de formato”.