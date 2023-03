Nintendo: Este es el origen de Tingle, el personaje más pintoresco de todo The Legend of Zelda

Cuando hablamos de íconos en el mundo de los videojuegos The Legend of Zelda se sitúa como uno de los más top de la historia. Ganondorf, Impa, Link y la propia princesa, Zelda, siempre son los personajes a quienes se les da mayor foco.

Pero hay otros personajes, secundarios sin duda alguna, que tienen su cuota de importancia y vale la pena conocer sus orígenes. Mucho más si guardan una historia que fue desarrollada en su propio videojuego, como ocurrió con Tingle.

¿De dónde salió este pequeñín pintoresco? Según lo recuerda el portal Vida Extra, Tingle ha ocupado las dos posiciones convencionales de todo personaje en los videojuegos: aliado y enemigo. Aunque realmente en esta última siempre fue un villano menor.

If Tingle isn’t in Tears of the Kingdom, we riot. #zelda pic.twitter.com/s8EZ5fmVSl — David Cooper (@davidbcooper) February 26, 2023

“¡Tingle, Tingle! ¡Kurulín... PA!”, repite constantemente el personaje creyendo que son palabras mágicas. Pero en realidad no tiene ningún poder. Este pequeñín debuta en The Legend of Zelda: Majora’s Mask, videojuego que lanza Nintendo en el año 2000.

Desde entonces, apartando sus dos títulos propios, registra participaciones en ocho videojuegos de la saga contando el del debut. Fuera del mundo de Termina está en dos versiones de Super Smash Bros Tingle es un Hylianos, pero se diferencia de esta raza por su reconocible apariencia que se detecta por su rostro característico.

Tiene 35 años y un comportamiento extremadamente infantil. Eso se justifica porque está obsesionado con las hadas del bosque y su deseo más profundo es convertirse en una de ellas. Oficialmente no es el cartógrafo de Zelda, pero fue incorporado a ese primer título con esa intención, la de entregar los mapas a los usuarios.

Lleva un traje verde, con los calzoncillos por fuera como Superman, y en la parte de atrás lleva dibujada una cobra, presuntamente para advertir a sus enemigos. Viaja en un globo que siempre lleva en su mochila por una razón: como principalmente fue creado para entregar mapas debe tener acceso a lugares altos para diseñarlos.

Cuando Eiji Aonuma y los responsables de Majora’s Mask se plantearon el personaje pensaron que el cartógrafo no solo debería llegar a lugares muy elevados para poder observar todo el terreno, sino también estar en diferentes lugares a la vez. Recordemos que el tiempo es crucial para el jugador. Así que solucionaron ambos desafíos creando a un personaje que pudiese flotar en el aire con un globo. — Vida Extra

¿Quién es su creador? Hay un mito que dice que Koji Kondo, compositor que hizo la música de la saga, realizó la caricatura del personaje. Pero los registros oficiales no le dan crédito. Tingle aparecerá en Zelda: Tears of the Kingdom, título que se debería estrenar en mayo de este mismo año.