The Last of Us: explicamos el final de la temporada 1 en HBO y sus implicaciones

Último capítulo de "The Last of Us" | Cortesía: HBO MAX

ALERTA SPOILER: en la presente nota abordaremos algunos detalles muy explícitos de la trama del episodio final de The Last of Us por HBO, así como del juego original y hasta algunos elementos del segundo título. Así que recomendamos discreción si no han visto el capítulo.

Llegó el inevitable momento, HBO ha liberado por fin el episodio final de la primera temporada de The Last of Us, una situación que tenía con enormes niveles de expectativa a todos.

Tanto quienes están descubriendo apenas la trama a través de esta serie, como quienes ya la experimentaron en el juego para PlayStation pasaron por una semana de alta incertidumbre.

Había una gran duda sobre cómo resolverían todo y cuánto tiempo les tomaría narrar todos los elementos pendientes tras el cierre de los hechos finales que vimos en el episodio 8.

Quienes ya conocen ambos juegos incluso tenían la duda firme sobre si alterarían la secuencia de hechos, y por lo tanto el impacto emocional de ciertas revelaciones, con tal de plantear los antecedentes directos para lo que sigue en la segunda temporada.

Pero al final el último capítulo fue un calco de los últimos 40 minutos del juego, para bien y para mal.

El final de The Last Us explicado

Se podría afirmar que al final el videojuego terminó logrando un mejor cierre que la serie con su primera temporada. Todo debido a un detalle crítico que alteró el golpe dramático de todo.

El episodio 7 de la serie, Left Behind, alteró un poco la secuencia en la que el espectador descubre el pasado de Ellie, era algo necesario para abordar ese pasaje, pero terminó mermando el volumen de los minutos finales.

Imagen: HBO | Left Behind, el séptimo episodio de la primera temporada de The Last of Us por HBO está lleno de guiños y cambios sutiles al DLC original.

Para quienes conocieron la trama a través de los videojuegos, todos esos hechos del centro comercial con Riley fueron conocidos hasta un año después de lanzado el juego mediante un DLC.

De manera que, en la secuencia final, cuando Ellie le confiesa a Joel cómo fue que mató a su mejor amiga cuando ambas fueron infectadas, se trata de una gran revelación.

En el juego el espectador apenas está asimilando todo eso cuando Ellie revira al diálogo exigiéndole a Joel que le jure que todo lo que le contó sobre las Luciérnagas y que dejaron de buscar una cura es verdad. Dando pie a ese final tan desgarrador como abrupto.

Último capítulo de "The Last of Us" | Cortesía: HBO MAX

Para el caso de la serie de HBO la experiencia es un poco distinto, ya que los hechos del DLC son narrados en el episodio 7 y la revelación de la existencia de Riley pierde tanto fuerza como peso dramático por lo mismo.

De igual forma la secuencia del hospital ofrecía la oportunidad de marcar el punto exacto de conexión de una decisión que toma Joel ahí y que detonará todos los hechos de la segunda temporada.

Pero al final se optó por emular cuadro por cuadro el final original del juego.