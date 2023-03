Tony Stark y Kang podrían haberse cruzado en Spider-Man: Homecoming según este guiño de Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Para nadie es un secreto que Ant-Man and the Wasp: Quantumania no ha supuesto un arranque brutal en crítica y taquilla para la fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Sin embargo hay algunos guiños y conexiones interesantes que tienen gran impacto. Como una escena que vincula a Tony Stark con Kang el conquistador. Se trata de una secuencia que exige amplios conocimientos de los cómics originales y haberle seguido la pista de cerca a la serie de Loki.

Pero al final la cinta del Hombre Hormiga, que reseñamos aquí en FayerWayer en su momento. parece haber planteado de forma franca y directa la posibilidad de que Kang y Tony Stark, el mismísimo Iron Man ya hayan cruzado caminos fuera de pantalla durante los acontecimientos de Spider-Man: Homecoming.

El día de hoy vamos a analizar esta situación, obviamente con una cantidad considerable de spoilers sobre las obras ya referidas. Así que aconsejamos haberlas visto antes.

Cómo Tony Stark pudo haber conocido a Kang durante Spider-Man: Homecoming

El punto clave de todo está en la escena final post-créditos de Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Ahí vemos al consejo de Kangs con múltiples variables de diversos universos.

La gran mayoría de ellos son indistinguibles, pero quienes han seguido de cerca a este personaje en los cómics de Marvel habrán podido distinguir a algunas versiones concretas del villano como Immortus, Rama-Tut y Centurión Escarlata.

Entre todas la que ahora nos ocupa es la conocida como Mr.Gryphon la que aparece ahí en el reparto de variantes y que nos marca la conexión directa con Tony Stark y Iron Man. Pero para ello hay que remontarse también a la serie de Loki.

Recomendamos ver el siguiente video con discreción, al igual que los siguientes párrafos, ya que podrían fastidiar un potencial giro sorpresa en la trama de la fase 5:

En la serie de Loki, cuando el personaje salió de su línea de tiempo para toparse con sus otras variantes, confirmamos que la Torre Stark ya no era de los Avengers y que ahora era de una corporación llamada Qeng.

Este es otro de los nombres con los que se conoce a Mr.Gryphon, y de hecho en los cómics de Marvel en algún punto él le compra la Torre Stark al propio Tony.

Si recordamos la trama de Spider-Man: Homecoming, parte lateral de la trama de la cinta es que Tony y Happy están mudándose del edificio porque Iron Man vendió la torre.

En la serie de Hawkeye se confirma incluso que Tony la vendió y ya tiene un nuevo dueño. Tras la aparición de Mr.Gryphon al final de Ant-Man ahora la suposición colectiva entre los enterados es que él habría comprado el edificio.

Esto abre la posibilidad para ver pronto una escena flash-back donde se muestre a Tony vendiendo la torre a Kang.