Review | Ant-Man and the Wasp: Quantumania: Empieza la dinastía de Kang, un digno relevo de Thanos

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Ant-Man and the Wasp Quantumania, la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) y que abre el telón de la Fase 5 se estrena este jueves 16 de febrero. Sin embargo, en FayerWayer pudimos ver la cinta un poquito antes que el resto para traerles esta review.

De antemano, queremos decir que esta publicación no tiene spoilers. Es un resumen bajo una perspectiva general de lo visto en la película, lo revelado por Marvel Studios en los tráilers y un poco de opinión, para que puedas ir motivado al cine y te sorprendas, o como nos pasó a nosotros, perder la cordura con las maravillas del Reino Cuántico y Kang el Conquistador, el nuevo supervillano del MCU.

Una película de amor familiar

Si eres un gran seguidor de la franquicia de Ant-Man, sabes que siempre ha reinado buen humor y el amor familiar en la trama. Desde la primera entrega de 2015, hemos visto los esfuerzos de Scott Lang (Paul Rudd) de redimirse y poder pasar tiempo con su hija, de cómo Hope (Evangeline Lilly) pasa de odiar a su padre Hank Pym (Michael Douglas) a aliarse con él para salvar a su madre Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) y de todos los esfuerzos para que estuvieran todos juntos.

En Ant-Man and the Wasp: Quantumania vemos por primera vez a este particular familia unida, incluyendo a la hija de Scott, Cassie, interpretada por Kathryn Newton, convertida en una adolescente problemática que hasta necesita un poco de ayuda de sus seres queridos para salir de la cárcel. Nada serio, pero interesante por el pasado criminal de su padre.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

El romance entre Scott y Hope va en ascenso, incluso tienen escapadas a lugares altísimos a los que llegan con sus trajes de Ant-Man y The Wasp para disfrutar de unas cervezas viendo el atardecer.

Nuestro Hombre Hormiga parece feliz, con una familia estable, gozando de la fama de ser un Vengador y escritor de anécdotas heroicas, pasando mucho tiempo con su hija, quien parece estar muy interesada en convertirse en científica como su abuelastro Hank.

Esa ambición por la ciencia de Cassie y su interés por el Reino Cuántico lleva a la adolescente a construir un satélite cuántico que envía señales al Reino, lo que despierta la preocupación de su abuela, una experta en la materia al vivir 30 años en ese lugar.

Luego, el artefacto se activa y empieza a absorber a la familia, que termina atrapada en el Reino Cuántico, o como le describe Janet van Dyne, “un universo secreto debajo del nuestro”. Acá empieza el caos.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Bienvenidos al Reino Cuántico, los recibe Kang

La familia aterriza en el Reino Cuántico, en el que son recibidos por monstruos gigantes, humanoides, criaturas inteligentes y más que no detallaremos para el disfrute de los fans que irán pronto al cine. Pero el mejor de todos es el personaje del actor Bill Murray.

En el reino, Ant-Man y su hija son sorprendidos por Kang El Conquistador, el primer viajero del tiempo, en la piel de Jonathan Majors. Puede que suene obvio, puede que tu expectativa sea esta, pero no hay ningún tipo de duda: lo mejor de Ant-Man and the Wasp: Quantumania es Kang. Frío, calculador, inteligente, avanzado y extremadamente fuerte, Kang termina siendo un digno reemplazo para el legado que dejó Thanos como villano en el MCU.

Kang el Conquistador

Kang intenta negociar con Scott, a quien le ofrece lo que más desea en la vida: recuperar el tiempo perdido por el blip y vivir esos años en los que no pudo ver crecer a su hija. Ant-Man termina aceptando.

Por cierto, en el meollo del asunto vimos a MODOK, quien en realidad es Yellowjacket, el villano de la primera película de Ant-Man, quien en realidad es Darren Cross, interpretado por Corey Stoll. Al principio nos sentiremos impresionados por lo aterrador que puede parecer, pero fue un poco triste ver cómo termina.

MODOK

El inminente enfrentamiento

Lo que Kang le pide a Scott es sumergirse con su forma más minúscula a las profundidades del Reino Cuántico, en busca de una especie de fuente de energía que puede alimentar la nave multiversal del Conquistador para escapar.

Cuando finalmente obtienen lo que desea Kang, Janet le pide a Scott que no confíe en Kang, que es sumamente peligroso y que si le da lo que quiere, escapará del Reino Cuántico. El Conquistador termina con la fuente de energía en sus manos, con Ant-Man reclamándole que tenían un trato y empieza una guerra cuántica entre los héroes y el supervillano.

Acá empieza una de las peleas a puño limpio más increíbles que se recuerden en el MCU, especialmente por cómo quedó el rostro de Scott. No es para tanto, pero parece mucho para ser Marvel Studios.

Disfruten el final. Está intensamente cuántico.

Ant-Man

Las escenas post créditos

Ant-Man and the Wasp: Quantumania tiene dos escenas post créditos, una después de los créditos iniciales y otra después de los generales. Verán muchas caras conocidas... y repetidas.