En qué plataforma ver las películas nominadas a los Premios Óscar 2023

La ceremonia de entrega de galardones de los Premios Óscar está por realizarse este próximo domingo 12 de marzo de 2023 y con ello queda una gran duda en el aire como cada año: ¿Cuál será el largometraje que ganará la estatuilla en la categoría de Mejor Película?

Este es el reconocimiento más anhelado en el gremio y de unos años a la fecha la cantidad de nominados dentro de esta terna es cada vez mayor.

Para el espectador casual de estrenos en salas de cine y plataforma de streaming esta lista de nominaciones suele ser el máximo referente anual de cuáles son las cintas que no debe perderse, más allá de situaciones que sucedan en la ceremonia como el incidente con Will Smith.

Independientemente de que ganen o no el Premio Óscar el simple hecho de haber sido nominado ya representa una distinción única, formando parte de una lista con historias de todo tipo para todos los gustos.

Por fortuna la gran mayoría de estas películas de encuentran disponibles para mirarse en alguna plataforma digital, así que hemos decido armar una guía y lista sobre las películas que puedes ver desde la comodidad de tu hogar. Pero vamos por partes arrancando con lo más básico:

Estas son la nominadas a Mejor Película en los Premios Óscar 2023

Imagen: AVClub | Amazon Prime Video. Netflix, MUBI, HBO Max y otros sitios tienen disponibles ya los largometrajes nominados a Mejor Película en los Premios Óscar 2023.

All Quiet on the Western Front

Avatar 2: The Way of Water

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All At Once

The Fablemans

Tár

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

La lista es genuinamente extensa y en ella podemos encontrar cintas de todo tipo, desde su historia de producción y trayectoria de estreno hasta la temática y origen.

Por ejemplo, el remake/readaptación de All Quiet on the Western Front es una cinta que terminó con sus derechos de distribución exclusivos en Netflix. Y esa es justa la plataforma donde puede verse.

Por su parte Avatar 2: The Way of Water se encuentra en cartelera de las salas del mundo todavía acumulando billetes. Aunque, es un hecho que al final formará parte del catálogo de Disney+.

Sin fecha de estreno para servicios de streaming pero activas en cartelera están The Fablemans, Tár, Triangle of Sadness y Women Talking.

“Everything Everywhere” domina las nominaciones en los Óscar “Everything Everywhere” domina las nominaciones en los Óscar (Allyson Riggs/AP)

The Banshees of Inisherin es un caso curioso, ya que por algún motivo se sumó al catálogo también de Disney Plus en Estados Unidos. Pero no sabemos si llegará a América Latina también.

Elvis por otro lado tiene ya alguna semanas que llegó al servicio de HBO Max, donde puede verse en su extensa duración. Completando el espectro tenemos a la cinta de culto Everything Everywhere All At Once que puede verse gratis ya en Amazon Prime Video.

Top Gun: Maverick será un caso curioso, ya que tendrá su corrida comercial de renta en prácticamente todas las plataformas digitales, aunque justo ahora puede conseguirse desde Amazon Prime Video pagando, o gratis en México para quienes tienen el combo de Claro Video con Paramount Plus.