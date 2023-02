Review | The Last of Us episodio 6: estas son las más grandes diferencias entre el videojuego y la serie de HBO

The Last of Us (exclusiva) Episodio 6

Arrancamos la segunda mitad de la primera temporada de The Last of Us con un episodio lleno de acción, pero no en el formato tradicional con secuencias físicas. Si no que aquí la gente de HBO optó por adaptar de manera fiel uno de los momentos más intensos de todo el juego dejando de lado los infectados, las persecuciones y los disparos.

Aún así, con Kin, el título de este sexto episodio, Pedro Pascal y compañía lograron llevar a la pantalla momentos de poderosa fuerza dramática y muchas emociones que incluso tomaron por sorpresa a quienes ya vivimos la trama a través del juego.

A estas alturas ha quedado más que claro que el trabajo con el libreto es excepcional y particularmente astuto, tomando algunas desviaciones y alterando algunos pasajes para mantener a todos sorprendidos a la par que van atando cabos proactivamente para lo que será la historia de la segunda temporada.

El episodio de esta semana es un perfecto ejemplo del balance complejo que han logrado con esta serie. Donde las escenas cruciales son trasladadas idénticas a la pantalla chica, para superarse muchas veces, y alterando algunas partes para mejorar la experiencia.

Las diferencias principales entre el videojuego y el episodio 6 de The Last of Us

El episodio es una adaptación muy fiel a algunas escenas y momentos del videojuego, pero la cronología y forma en que se presenta no son exactas, lo que lo vuelve mucho más interesante a todo.

La comuna de Jackson nunca la conocemos en el título original, eso sucede hasta la parte 2 del juego, pero el pueblo que vemos en el capítulo es una reproducción fiel, idéntica a la de TLOU Part II.

El personaje de María, desde su apariencia hasta su comportamiento es muy distinto. El encuentro entre Tommy, Joel, Ellie y ella se da en las afueras del pueblo, por lo que algunas cosas coinciden y otras nos.

María en la serie es mucho más acogedora con los extraños, espera ahora un hijo con Tommy y tiene una conversación con Ellie durante la escena del corte de pelo que simplemente no pasa en el juego. Esa charla sucede fuera de pantalla.

Las charlas entre Joel y Tommy igual son muy distintas. En la serie se enfoca todo a construir el momento de drama y exponer la vulnerabilidad de Joel y sus ataques de pánico porque ya está más involucrado emocionalmente. Cuando en el juego todo eso queda en segundo plano por la acción.

Esa legengaria escena de la confrontación entre Joel y Ellie cuando intenta abandonarla se mantiene casi línea por línea aquí. Pero la versión de la serie es ligeramente superior en términos de drama y actuación.

The Last of Us

El traslado al campus de la universidad sucede prácticamente igual, con todo y la escena de los chimpancés. Aunque la herida de Joel sucede de manera mucho más simple que lo visto en la secuencia original del juego.

Tal vez el punto más interesante es que durante todas las escenas de Jackson y algunas de las charlas posteriores se encargaron de lanzar cabos que se unirán sutilmente con la segunda temporada.

Pero eso es materia de otro análisis futuro.