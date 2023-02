Review | The Last of Us episodio 5: estas son las más grandes diferencias entre el videojuego y la serie de HBO

Imagen: HBO | Endure and Survive, el quinto episodio de la primera temporada de The Last of Us adapta una de las partes más dramáticas de la trama original y se supera.

The Last of Us sigue con su calendario de estreno de la primera temporada, liberando un nuevo episodio cada semana. Para el caso del capítulo cinco, titulado Endure and Survive, se aplicó una medida inusual, adelantando el episodio para no cruzar su transmisión con la del Super Bowl de 2023.

Gracias a ello el episodio estuvo disponible para verse desde el pasado viernes 10 de febrero de 2023. Pero, fieles a la tradición ya impuesta, decidimos dejar el presente resumen de comparativa para su habitual día miércoles.

Ya que en buena medida se abordan temas cruciales de la trama y el texto se compone esencialmente de spoilers, de manera que su lectura es mucho más cómoda si ya ha visto el respectivo capítulo.

La serie en sí no ha estado ajena a controversias, ya sea entre los puristas que deseaban una adaptación calcada de la historia original del videojuego, o aquellos quienes manifiestan una relativa incomodidad hacia algunos guiños o movimientos de inclusión que se han integrado para enriquecer la trama.

Sin embargo, en general, cada nueva entrega de esta temporada ha resultado mucho más compleja y robusta de lo que la gran mayoría esperaba.

Las diferencias principales entre el videojuego y el episodio 5 de The Last of Us

Para este capítulo se aborda un momento crucial de la trama original del juego con la integración de dos personajes que dejan una profunda huela en la odisea de nuestros protagonistas: Henry y Sam.

Desde el capítulo anterior se percibía que le darían mucha más profundidad y contexto a esta dupla de hermanos y el grupo de Los Cazadores, interconectando su circunstancia con la búsqueda de venganza de Kathleen. Hoy por fin comprendemos por qué.

En el juego Henry y Sam son sólo un par de hermanos intentando escapar de Pittsburgh cuando se cruzan con Joel y Ellie. Aquí descubrimos que Kathleen persigue a Henry porque él vendió a su hermano, líder de la resistencia a FEDRA. Todo con la finalidad de conseguir medicamentos contra la leucemia que padece el pequeño Sam.

Nada de eso sucede en el juego, Los Cazadores simplemente habían asesinado a todos los que iban con los hermanos, pero la adición de estos hechos robustece todo para darle más solidez. De igual forma, Sam no es sordo en el juego y las interacciones con Ellie por lo tanto son verbales y más efusivas. Sin embargo este cambio ayuda a la trama a cambiar el ritmo y volver más profundo el lazo entre los cuatro personajes.

El plan de escape subterráneo sucede casi igual que en el juego, pero en título para PlayStation todo sucede de día. La escena del francotirador es uno de los de momentos de mayor tensión y acción de toda la experiencia y al llegar con quien dispara el rifle hay un enfrentamiento ya que el atacante intenta apuñalar a Joel.

Imagen: HBO | Endure and Survive, el quinto episodio de la primera temporada de The Last of Us adapta una de las partes más dramáticas de la trama original y se supera.

En el juego Joel también libera el camino para Ellie, Sam y Henry que están a lo lejos. Pero allá sucede día, primero despachas a todo el comando de Los Cazadores y de inmediato llega la horda de infectados, donde Sam es mordido mientras disparas con el rifle.

En el título de PlayStation el Bloater o Gordinflón hace su aparición horas antes, cuando conocemos a Bill en el recorrido por el gimnasio de la escuela. Sam y Henry nunca se cruzan con esta abominación.

Sam oculta su mordida y hasta la mañana siguiente que Ellie entra a su habitación a despertarlo es cuando todos descubren al mismo tiempo que estaba infectando, terminando igual todo con la muerte de los hermanos.

En el juego Ellie ve la mordida de Sam e intenta curarlo con su sangre sin éxito, lo que le da un tono mucho más dramático a todo.

El sexto episodio apunta a convertirse en la antesala de otro pasaje aún más intenso.