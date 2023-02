Bella Ramsey sobre las críticas a The Last of Us: “Si no quieres ver la serie porque tiene historias gay o trans, tú te lo pierdes”

the last of us

Parece difícil de creer por el éxito que tiene, pero la serie de The Last of Us tiene críticos, especialmente los que han señalado algunas escenas entre homosexuales o de LGBTQ+, tildándolas de exageradas o de innecesarias, algo que ha molestado a Bella Ramsey, quien interpreta a Ellie en el programa.

De acuerdo con un reporte publicado en el sitio web de Vida Extra, Ramsey dio una entrevista a GQ UK, en la que habló de su compenetración en el rodaje con Pedro Pascal, el protagonista que hace Joel Miller, con quien incluso ha tenido conversaciones sobre género y sexualidad.

“Y no siempre eran profundas (las conversaciones). Podían ser divertidas y humorísticas, todo el espectro. Fuimos muy honestos y abiertos el uno con el otro”, aclara Ramsey, quien es públicamente conocida como género no binario.

El tema de los diferentes géneros y orientaciones es importante en el argumento del videojuego The Last of Us Parte II, que puede ser clave para la segunda temporada de la serie, por lo que Bella Ramsey ha enviado un mensaje muy claro a los haters.

Bella Ramsey: “La serie seguirá la historia de los juegos nuevamente”

Refiriéndose a la futura segunda temporada, Ramsey expresó: “Creo que la serie probablemente seguirá la historia de los juegos nuevamente”.

The Last of Us | La primera temporada de The Last of Us se está convirtiendo en una locura para HBO donde las cifras de audiencia se superan con cada nuevo episodio.

En la segunda tanda de episodios es muy probable que veamos a Abby o Lev, personajes de The Last of Us Parte II, críticados en su momento por su sexualidad y apariencia, así como el romance de Ellie y Dina.

“No estoy particularmente ansiosa al respecto. Sé que la gente pensará lo que quiera pensar. Pero tendrán que acostumbrarse. Si no quieres ver el programa porque tiene historias gay, porque tiene un personaje trans, eso depende de ti y te lo estás perdiendo. No me va a asustar. Creo que eso viene de un lugar de rebeldía”.

A pesar de las críticas y señalamientos, Ramsey está comprometida con la producción de HBO: “Firmarme en una serie es un gran riesgo, porque si odio esto, entonces estoy potencialmente atada a ella durante años, y no quería estar atada a algo que no disfrutaba. Pero honestamente haría esto durante años”.