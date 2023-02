Dragon Ball Super: fan art imagina cómo se vería Kefla Super Saiyajin 4 y el resultado es brutal

Kale y Caulifla son dos imponentes guerreras. En el pasado hemos hablado de ellas haciendo énfasis en cómo exaltan la presencia de la mujer en la raza saiyajin. Pertenecen al Universo 6 de Dragon Ball, en el que el planeta Vegita existe y tiene todavía a su población viviendo en este mundo.

Diferente a lo que ocurre en el Universo 7, donde se desarrollan las historias de los héroes con los que crecimos. Freezer destruyó este planeta acabando con casi la totalidad de la raza; solo quedaron vivos Goku, Vegeta, su hermano, Broly, su padre, Nappa y Raditz.

Entonces, al no quedar ninguna mujer, no pudimos ver el poder que eran capaces de alcanzar. Kale y Caulifla son una muestra de ello.

En los dos torneos que participaron demostraron sus capacidades, ya que incluso se pudieron convertir en Super Saiyajin. Una de ellas se descontrola al mismo estilo de Broly. Se podrán imaginar entonces lo que son capaces de lograr cuando se fusionan.

Kefla en Super Saiyajin 4

Kefla es el nombre de la fusión de estos dos personajes. En Dragon Ball Super son increíblemente poderosas, pero no capaces de transformarse en Super Saiyajin 4. Y no es porque no puedan, sino debido a que esta forma no es canon en la secuela de Z.

Pero el ilustrador @XDAZE, reseñado en una nota de 3D juegos, ignoró por completos las normas canónicas y dibujó como se vería la fusión Kefla bajo este modo que se va hacia los instintos originarios del Super Saiyajin.