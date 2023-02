Dragon Ball: Curiosa teoría explica cómo Bardock pudo haber sido el primero en convertirse en Super Saiyajin 4

El Super Saiyajin 4 es una de las transformaciones que se ha quedado olvidada en el tiempo. Ocurrió en el desarrollo de Dragon Ball GT, y al no ser parte del canon fue descartada en el reinicio de las aventuras de los Guerreros Z, en Dragon Ball Super.

Goku es el primero en lograrla. Sirvió para poder enfrentar la amenaza de Baby, uno de los villanos más poderosos y despiadados de la franquicia. Fue también la única manera de regresar a Kakaroto a su cuerpo de adulto, debido a que por un deseo pedido a las esferas del dragón estaba como un niño.

Antes de eso no había indicios de que alguien pudiera convertirse en Super Saiyajin 4; ni siquiera aquel guerrero legendario del que habla Freezer en sus historias. Sin embargo, uno de los elementos de la transformación alimentan una curiosa teoría de que Bardock pudo haber sido el primero en lograrla.

Fanart do Bardock Super Saiyajin 4 pic.twitter.com/hrwfwEU412 — Dragon Ball Limit-F (@ball_limit) October 23, 2022

¿Qué dice la teoría?

El elemento que nutre esta hipótesis es que el guerrero que la logra se va a los instintos más originarios de la raza saiyajin: los del simio. Entonces, quien pueda dominar el Ozaru en su máxima expresión da el primer paso hacia el Super Saiyajin 4. En eso es en lo que se basa una reseña de Cinemas Comics para argumentar su teoría.

Dominar el Ozaru no es fácil. Goku y Gohan no son capaces de controlarlo cuando son niños y después que vuelven a sus formas naturales no recuerdan nada. Los amigos de Bardock sufren la misma consecuencia de no acordarse lo que hicieron como simios gigantes.

Pero Bardock, al igual que lo vimos con Vegeta en el primer arco de Dragon Ball Z, sí es capaz de mantener su mente intacta en esta forma. Es en Dragon Ball GT que Goku puede dominar esta transformación.

El Super Saiyajin 4 pasa primero por una etapa de Ozaru Dorado. Entonces, basados en esta explicación es que el sitio mencionado explica cómo Bardock pudo haber llegado al Super Saiyajin 4 si no hubiese muerto.