5 videojuegos que amaríamos ver adaptados en una serie como The Last of Us

Con el impacto de The Last of Us en HBO parece que ha quedado totalmente rota esa maldición de que todas las adaptaciones de videojuegos apestan

El movimiento secreto y genial para lograr algo de calidad parece que ha sido el dejar de intentar adaptar esas historias en películas de un par de horas para optar mejor por el formato de series con varios capítulos y hasta más de una temporada.

La genialidad que ha logrado HBO con la adaptación del juego de Naughty Dog nos ha echado a volar la imaginación para elegir 5 videojuegos que serían perfectos candidatos para ser convertidos en series de TV.

Cada uno de estos títulos cuenta con una historia genial y que sería ideal para narrarse en varios capítulos.

Ghost of Tsushima

Esta aventura épica de Sucker Punch rescata la esencia de las cintas de culto de Akira Kurosawa y utiliza todos los trucos narrativos que Naughty Dog explotó con producciones de primer nivel como Uncharted y la propia The Last of Us.

La historia de Ghost of Tsushima es sencilla, directa y llena de momentos para el drama y la acción épica. Con su estructura de tres actos la historia sería perfectamente adaptada en una sola temporada.

Final Fantasy VII Remake

La historia original de Final Fantasy VII es un tanto compleja y hemos visto cómo le universo de su mitología ya ha sido abordado en cintas como Advent Children.

Desde una perspectiva visual está más que comprobado que es posible recrear este mundo para adaptarlo a otros formatos. Con un libreto bien cuidado sería posible convertir este clásico legendario en una gran serie de varias temporadas.

Half-Life

El mundo lleva años rogando por un tercer juego que dé cierre a esta saga. Gordon Freeman es un personaje lo suficientemente genial como para merecer salir del confín de estos dos juegos para expandirse en la narrativa que sólo puede brindar el formato de una serie.

La adaptación sería una labor titánica y extremadamente fácil de fastidiar. Pero si se hace bien tendríamos un clásico instantáneo. Como sucede ahora con The Last of Us.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Condensar toda la historia de este, que ese considerado por muchos como el mejor videojuego de toda la historias, es una labor virtualmente imposible si se piensa en producir una película.

En cambio adaptar la historia de Ocarina of Time como una serie de varios episodios es más que factible, marcando una clara división de temporadas entre la etapa infantil de Link y la fase de la historia que involucra viajes en el tiempo.

BioShock: Infinite

La trama del tercer juego de esta saga es perfecta para ser llevada como una serie. El ritmo de la historia, sus elementos de acción, drama y misterio tienen el balance perfecto para tenernos la orilla del asiento por una temporada completa hasta su brutal y demoledor desenlace.

Si HBO es cuidadoso con su siguiente elección de videojuego a adaptar y busca un éxito seguro debería tomar a BioShock: Infinite como siguiente proyecto.